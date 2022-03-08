3月8日是国际妇女节。英国工会联盟近期发布的报告显示，英国收入性别差距至今依然不小：与同一岗位的男性相比，女员工平均每年收入少15.4%，相当于有56天“白干”。

另一方面，英国议会下院妇女与平等委员会发布的报告显示，议会的女性雇员持续遭遇性骚扰、厌女症等不良行为。

【同工不同酬犹重】

英国最大工会组织“工会联盟”2月下旬发布报告，显示职场同工不同酬问题在英国依然严重，预估英国需要30多年才能实现性别收入平等。

基于对英国国家统计局数据的分析，报告得出结论：由于男女收入不平等，就各领域平均而言，相比男性，英国职场女性一年有56天相当于“白干”。

在不同领域，男女同工不同酬的严重程度不一。在金融和保险领域，男女收入差距达到32.2%，这意味着，与男同事相比，女员工实际一年有118天“无薪”；教育领域差距为25.4%，女性“白干”93天；医药卫生和社会保障领域差距为18.3%，女性“白干”67天。

报告说：“即便是在由女性员工占大多数的教育和社会保障领域，收入不平等依然存在。”

工会联盟秘书长弗朗西丝·格雷迪在一份声明中说，英国职场男女收入差距之大“令人震惊”，“按照当前的改善速度，英国需要30多年才能实现性别收入平等。必须要求各家企业采取措施缩小男女收入差距，如果不配合，雇主应该受到法律制裁”。

【政界受困“厌女症”】

英国议会下院妇女与平等委员会本月2日发布一份报告警告，如果议会上下两院不加以重视，英国可能错失“整整一代”女性议员。

根据报告，英国议会下院650名议员中，女性占比仅为34%，少数族裔女性占比仅为5.7%。报告说，更令人震惊的是，在议会上下两院，依然存在针对女性的性骚扰、死亡和强奸威胁等。

妇女与平等委员会主席卡罗琳·努克斯说，政界决不能接受“厌女症”行为，“必须采取特别措施，保护女性议员及女性候选人权益。如果不那么做，整整一代女性将会被阻挡在议会大门之外”。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：崔译戈、徐祥丽)