新华社华盛顿3月7日电（记者谭晶晶）美国儿科学会和儿童医院协会7日发布的最新报告显示，截至3日的一周，美国新增儿童新冠确诊病例近6.9万例，这是自去年8月初以来单周儿童确诊病例增幅首次降至10万例以下。

报告显示，自新冠疫情暴发以来，美国已累计有超过1270万名儿童确诊感染新冠，占全部确诊病例的约19%。

今年初以来，变异新冠病毒奥密克戎毒株在美加速传播，导致美国儿童新冠确诊病例数激增，1月时曾创下单周增幅115万例的最高纪录。不过，近期美国儿童新冠确诊病例数单周增幅持续下降，此次已是连续第六周下降。

自1月初以来，美国新增儿童新冠确诊病例超过480万例。过去4周全美新增儿童新冠确诊病例近67万例。

美国各地对儿童年龄的界定不尽相同，大部分州将儿童年龄定为0岁至19岁。美国儿科学会表示，目前迫切需要收集更多各年龄段的疫情数据，以评估变异新冠病毒导致疾病的严重程度及对儿童健康的长期潜在影响。不仅需要了解疫情对儿童健康的直接影响，还要研究和应对疫情对儿童和年轻人身心健康、社会活动造成的长期影响。

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