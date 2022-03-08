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通讯：中非共和国工地上的“她力量”

2022年03月08日10:17 | 来源：新华网
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　　新华社班吉3月8日电 通讯：中非共和国工地上的“她力量”

　　新华社记者罗毓

　　搅拌机嘈杂作响，工人忙忙碌碌……中非共和国首都班吉一处建筑工地上，二十多名工人正在和水泥、砌砖，大部分都是男性。不过，其中也有一抹亮色，几名女工正在测绘、绑钢筋、监督……

　　去年7月，中国企业安达建筑有限公司聘用了5名女性，将她们组建成一支“娘子军”，负责班吉大学扩建项目的施工，这不仅为工地带来“她力量”，也为当地女性改善生活、实现价值提供了机会。

　　23岁的拜提雅·扬根吉头戴蓝色安全帽，身穿亮黄反光衣，正在工地穿梭。作为土木工程师，她除了跟监理方打交道，还要监督工人的作业是否严格遵循图纸要求。

　　一年前，拜提雅从班吉大学土木工程专业毕业，来到这里工作。“我一直梦想成为土木工程师，所以当机会来临，我立刻就抓住了。”她说。

　　据介绍，班吉大学扩建项目包括4栋六层的学生公寓和两个对称的阶梯教室，要监督如此规模的项目并非易事。

　　拜提雅的工作开始时并不那么顺利，在男性为主的工地上，年轻的她曾遭轻视。“面对质疑，我一心只想把工作做好，最终赢得了大家的尊重。我证明了，别人能干好的，我也行！”

　　受战乱、贫困和传统观念的影响，中非共和国当地女性普遍面临就业困难的问题。拜提雅出身于班吉市郊一个低收入家庭，多亏这份工作，她不仅实现了经济独立，还能帮扶家中的弟弟。

　　“在这里工作一年后，我现在能看懂复杂的工程图纸，能操作精密的机械，但我还想学更多东西。”拜提雅说，她希望将来继续读书深造。

　　22岁的普利西拉·雅玛加是土木工程专业大三学生，目前在工地实习。“人们总说工地是男人的天地。我小时候在电视上看到女土木工程师，很受启发，所以我选择了这一专业。”

　　经过三个月实习，她有了新感悟。“这份工作让我的思维变得更开阔，我过去很依赖家庭，现在更独立了，好像能掌控自己的人生，成为自己想成为的人。”

　　除了她们俩，工地上的“娘子军”还包括一名钢筋工和两名场地管理员。

　　“为当地女性提供就业机会是我们的初衷。有些女孩学了土木工程专业，我就让她们和中方工程师一起工作和交流，把她们培养成骨干力量，愿她们也能独当一面。”企业负责人何雅仙说。

　　班吉大学土木工程系主任阿波里耐·默克特玛帕说，班吉大学学习理工科的女孩不多，这些在中企工地工作的女土木工程师给其他女孩带来信心，鼓舞她们努力学习，坚持梦想，实现价值。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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