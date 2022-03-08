新华社日内瓦3月7日电（记者聂晓阳）在“三八”国际妇女节到来之际，应联合国（日内瓦）广播电视中心邀请，正在太空执行飞行任务的中国航天员王亚平日前录制视频，在空间站向全球女性致以节日祝福，“愿每一位女同胞在自己的星空中，为所爱的生活和事业采撷最璀璨的星”。

王亚平在视频致辞中说，太空从不会因为女性的到来就改变它的环境、降低它的门槛。大量的飞行数据表明，两性在太空中的适应能力和工作能力并无明显差异，女性可以高标准地完成与男性航天员同样的训练、考核。而且，女性的很多生理、心理特征能在太空中发挥优势，和男性航天员形成互补，这对于成功完成狭小空间长期驻留任务带来的挑战非常有帮助。

她说，随着航天技术的进步和商业航天的发展，女性参加太空飞行已经变得越来越普遍。希望所有怀揣太空梦想的女孩守护好自己走向星辰大海的愿景，“总有一天，在不知不觉中，你抬头一看，发现梦想已经触手可及。我相信，这不是一个遥不可及的梦，只要我们努力，就一定能触碰到。”

王亚平表示，她会一直坚持自己所热爱的航天事业，用自己的正能量去吸引下一代爱上飞行、爱上航天，激励更多女性进入科技行业。越来越多的女性参与到载人航天飞行任务中，对于今后人类大规模、长期探索太空将产生非常重要的意义。

王亚平强调，尽管国籍、民族、职业各不相同，但全世界的女性都在通过自己的努力，使这个世界充满活力、更加和谐温馨。“借此机会，我要感谢每一位女性同胞的无私奉献，也祝愿每一位女同胞在自己的星空中，为我们所爱的生活和事业采撷最璀璨的星!”她说。

据悉，王亚平的这段太空祝福将由联合国日内瓦总部在其官网及社交媒体账号上展示。

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