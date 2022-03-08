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伊朗外交部：伊核谈判中的分歧“屈指可数”

2022年03月08日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰3月7日电（记者王守宝 高文成）伊朗外交部发言人哈提卜扎德7日说，在伊朗核问题全面协议相关方谈判中，目前伊朗与西方国家的分歧“屈指可数”。

　　哈提卜扎德当天在例行记者会上表示，如果美国做法合理，伊核谈判就可以快速达成协议。伊朗不接受为谈判设置最后期限。

　　关于是否存在伊朗和美国直接对话的可能，哈提卜扎德表示，伊朗基于美国的行为做出决定，而不是基于模糊的信息。到目前为止，伊朗没有看到美国的行为有任何改变，美国一直对伊朗人民进行极限施压。

　　哈提卜扎德说，国际原子能机构总干事格罗西日前对伊朗的访问是在技术框架内进行的。根据双方联合声明，伊朗将和国际原子能机构合作，以回应该机构提出的问题。这些问题的解决与伊核谈判可能达成协议之间存在直接联系。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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