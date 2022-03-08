人民网联合国3月7日电 （记者李晓宏）当地时间3月7日下午，联合国安理会就乌克兰人道问题举行公开会。中国常驻联合国代表张军出席会议，介绍王毅国务委员兼外长关于乌克兰人道局势的六点倡议，并就解决乌克兰危机阐述中方立场主张。

张军表示，乌克兰局势仍在急剧变化，有关平民伤亡上升的报道令人痛惜。中方呼吁保持最大限度克制，切实加大外交努力，让战火尽早停下来，有效保障平民生命财产安全和基本需求，防止出现大规模的人道主义危机。俄罗斯、乌克兰通过谈判就建立人道走廊达成共识，希望双方克服执行过程中遇到的困难，确保人道走廊安全通畅。

张军表示，中国国务委员兼外长王毅提出关于乌克兰人道局势的六点倡议。一是人道主义行动必须遵守联大第46／182号决议确立的人道、中立、公正的基本原则，防止将人道问题政治化。二是全面关注乌克兰的流离失所者，特别是为收容他们的主要国家提供人道主义援助，帮助其妥善安置。三是切实保护平民，特别是保障妇女、儿童、老年人、残疾人等脆弱群体权益；努力防止乌境内出现粮食短缺、传染病等次生人道灾害。四是保障人道援助活动顺利、安全开展，包括提供快速、安全、无障碍的人道主义准入，保护医护人员和从事医疗工作人员的安全，保护用于人道救援行动的医疗设备、交通工具和重要民用基础设施等。五是确保在乌外国人安全，允许其从乌克兰安全、有保障、不受限地离开，并为其回国提供帮助。六是支持联合国在对乌人道援助方面发挥协调作用，支持联合国乌克兰危机协调员的工作。

张军表示，在组织中国公民避难和撤离过程中，乌克兰政府和社会各界给予了友好协助，俄罗斯、摩尔多瓦、罗马尼亚、波兰、匈牙利、斯洛伐克、白俄罗斯等国也提供宝贵支持，我们向各国政府和人民表示衷心感谢。

张军指出，乌克兰局势发展到今天，原因错综复杂。解决复杂问题，需要的是冷静和理性，而不是火上浇油、激化矛盾。化解乌克兰危机，必须坚持联合国宪章宗旨和原则，尊重和保障各国的主权和领土完整；必须坚持安全不可分割原则，照顾当事方的合理安全关切；必须坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端；必须着眼地区长治久安，构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

张军表示，中方将继续为和平发声、为和平尽力。凡是有助于缓和局势和政治解决的努力，中方都支持。凡是不利于推动外交解决而是使局势升级的行动，中方都反对。不断强化单边制裁措施不是解决问题的根本有效途径，还会产生严重人道主义后果，其外溢影响也将给其他国家造成损失。向乌克兰境内输送进攻性武器、甚至派遣雇佣军，可能使局势更加恶化，带来更多更大的风险。

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