中新社日内瓦3月7日电 联合国人权理事会第49届会议7日根据中国2021年提交的“在人权领域促进合作共赢”决议要求，举行关于在新冠肺炎疫情和复苏努力中加强技术合作、保护弱势群体权利问题专题讨论会。

中国外交部人权事务特别代表李笑梅在会上表示，中国有力应对新冠肺炎疫情，同时高度重视疫情期间弱势群体权利保障；呼吁各方同等重视和保障各项基本人权，充分考虑和照顾弱势群体特殊处境和需求；建立充分、全面、可持续的全民社保体系，不断增强人民获得感、幸福感、安全感。

李笑梅呼吁积极响应中方提出的全球发展倡议，加快落实2030年可持续发展议程，在发展中促进和保护人权，切实提高弱势群体发展权和经社文权利的保障水平；奉行真正的多边主义，在全球范围内公平分配疫苗，加强技术援助和能力建设。中方愿同各方加强团结合作，分享有益经验和良好实践，保护好受疫情影响最严重的弱势群体。

玻利维亚副外长马马尼表示，新冠肺炎疫情让各方更加认识到健康权的重要性，但一些垄断企业仍将利润置于人的生命之上，使发展中国家难以公平获得新冠疫苗和药物。玻利维亚赞赏中国政府向玻提供数百万剂疫苗和其它防疫物资，呼吁各方在疫苗等领域开展技术合作。

科特迪瓦代表非洲国家发言，支持中国提出的“在人权领域促进合作共赢”决议，欢迎决议强调构建人类命运共同体的重要性，呼吁国际社会维护多边主义，实现合作共赢。

阿塞拜疆代表不结盟运动，委内瑞拉、伊朗、埃及、阿根廷、马来西亚、越南、柬埔寨、塞拉利昂、布隆迪等发言，强调各国尤其是发展中国家人权受到新冠肺炎疫情严重影响，妇女、儿童、残疾人、老年人、土著人等弱势群体的权利面临严峻挑战，呼吁国际社会向发展中国家提供技术援助和能力建设，切实保障弱势群体权利。(完)

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