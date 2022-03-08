新华社莫斯科3月7日电（记者华迪）俄罗斯代表团团长、总统助理梅金斯基7日说，在白俄罗斯境内别洛韦日森林举行的第三轮俄乌谈判未达预期效果，但双方的谈判还会继续。

据俄新社报道，当天的谈判持续了近3个小时。梅金斯基在谈判结束后说，双方在谈判中继续就政治和军事方面内容进行讨论，但进展并不顺利，俄方对与乌方谈判的预期效果没有实现。

梅金斯基说，俄方希望双方能签署至少一项协议，但乌方表示将把谈判文件都带回去研究，现场未签署任何文件。他说，俄乌谈判还会继续，希望下次双方可以迈出“更实质性步伐”。

梅金斯基还说，俄方希望3月8日可以再次开启人道主义走廊并已得到乌方的保证。

乌克兰谈判代表、乌总统办公室顾问波多利亚克7日在社交媒体上说，第三轮乌俄谈判双方就人道主义走廊问题取得一些积极成果，疏散人员将获得更有效的援助。他还说，双方将就停火、休战和结束敌对行动等问题继续进行密集磋商。

俄方谈判代表、国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基7日在谈判结束后说，第四轮俄乌谈判很快将在白俄罗斯境内举行。

俄罗斯与乌克兰的第二轮谈判3日在白俄罗斯举行，双方就建立人道主义通道达成谅解。（参与记者：李东旭）

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