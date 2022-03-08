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赞比亚国防部为中国援赞第24批军医组授勋

2022年03月08日00:49 | 来源：新华网
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　　新华社哈拉雷3月7日电（记者张玉亮）卢萨卡消息：赞比亚国防部7日在赞比亚三军总医院为中国援赞第24批军事医疗专家组举行授勋仪式，授予军医组11名成员“国际友好合作勋章”。

　　赞三军总医院院长伯纳德·卡帕塔莫约准将在仪式上表示，中国第24批军医组在赞工作期间，不畏严峻的新冠疫情、不怕高强度的工作任务，始终把患者健康放在第一位，把维护赞中两军友谊放在第一位，展现出的专业素养、奉献精神和严谨作风令人印象深刻，得到广大患者的高度赞赏和在赞医务同行的高度钦佩。他衷心感谢中国军医的辛勤付出，感谢中国军队持续给予的医疗援助，感谢中国人民对赞比亚人民的爱心和友好。

　　中国驻赞比亚大使馆武官孙明表示，中国第24批军医组经受了严峻的疫情考验，胸怀责任与担当，救治了近万名患者，传播了医者仁心，展现了中国军人忠诚、担当、奉献的良好形象，出色完成了任务，为深化中赞两军友谊作出了应有贡献。

　　自1984年以来，中国军队已持续向赞派出了24批军事医疗专家组，共计280余人。第24批军医组将于3月16日圆满结束任务离赞回国，第25批军医组将同日抵赞，接续执行为期1年的军事医疗援外任务。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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