新华社内罗毕2月28日电（记者黎华玲 白林）第五届联合国环境大会续会2月28日在肯尼亚首都内罗毕开幕，来自近200个会员国的超2000名代表参会，此次会议最重要的议题之一是塑料污染。

大会主席、挪威环境大臣埃斯彭·巴特·艾德在开幕式致辞时表示，世界面临着气候变化、生物多样性丧失以及污染和废弃物三大全球性环境危机的威胁，全球正从疫情中逐步恢复，但面对环境问题，我们这一代任重道远。

哥伦比亚驻肯尼亚大使、联合国环境规划署常驻代表莫妮卡·德·格雷夫·林多代表“77国集团+中国”发言时表示，77国集团和中国一直积极应对环境问题，包括塑料污染、海洋污染、土地荒漠化、气候变化等，致力于营造一个更加美好、人与自然和谐发展的世界。

第五届联合国环境大会第一阶段会议于2021年2月召开，此次续会为第二阶段会议，总主题是“加强自然行动，实现可持续发展目标”，重点关注塑料污染、绿色回收和化学废弃物管理等问题。会议于2月28日至3月2日在线下和线上同时举行。据悉，参会代表们正在敲定限塑条约框架。

联合国环境大会是全球环境问题的最高决策机制，其前身是联合国环境规划署理事会。2013年联合国大会通过决议，将环境规划署理事会升格为各成员国代表参加的联合国环境大会。首届联合国环境大会于2014年6月在内罗毕召开。

(责编：牛镛、杨光宇)