新华社北京2月28日电 热点问答：俄乌谈判三问

新华社记者惠晓霜

俄罗斯与乌克兰代表团2月28日在白俄罗斯举行24日俄方开展特别军事行动以来首次谈判。尽管双方从冲突爆发一开始就表示愿意谈判，但谈判推进一波三折，谈判地点为何难定、双方谈判代表如何构成以及谈判议题能否对接等值得关注。

谈判地点为何难定？

国际社会高度关注俄乌谈判，然而各方一直没有发布谈判确切举行地点。

俄总统新闻秘书佩斯科夫27日宣布，双方预定在白俄罗斯戈梅利州首府戈梅利市谈判，这由乌方提议。

戈梅利州位于白俄罗斯南部，与乌克兰北部边境和俄罗斯西部边境接壤，戈梅利市距乌克兰首都基辅200多公里。

然而，乌克兰总统泽连斯基表示，由于俄军从白俄罗斯向乌克兰发动攻势，乌方不能接受在白俄罗斯境内谈判。他提出另外几个选择，包括波兰华沙、匈牙利布达佩斯、土耳其伊斯坦布尔、斯洛伐克布拉迪斯拉发和阿塞拜疆巴库等。按照他的说法，只有这样才能保证谈判的真诚。

但是，上述地点多数在北约成员国境内，不为俄方所乐见。

27日晚些时候，白俄罗斯总统卢卡申科先后与泽连斯基和俄罗斯总统普京通电话。据佩斯科夫说，卢卡申科告知俄方，乌方愿意在戈梅利州谈判。

乌克兰总统办公室稍后宣布，乌方将派代表团谈判，地点将在普里皮亚季河附近的白俄罗斯与乌克兰边境地区。乌方说，卢卡申科“负责确保部署在白俄罗斯领土上的全部飞机、直升机和导弹在乌方代表团赴会、谈判和返回期间不会升空”。

谈判代表如何构成？

根据佩斯科夫发布的信息，俄方代表团成员来自外交部、国防部、总统办公厅等部门。代表团团长为俄总统助理梅金斯基。

乌克兰代表团成员包括国防部长列兹尼科夫、总统办公室顾问波多利亚克、乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚等人。

俄罗斯代表团28日上午即已抵达会谈现场，乌克兰代表团则在中午时分乘直升机抵达会场。卫星通讯社援引消息人士的话报道，“出于人身安全考虑”，乌方代表团绕道波兰进入白俄罗斯。

谈判议题能否对接？

俄罗斯方面指责北约罔顾对俄承诺，无视俄方核心安全诉求，多年来持续推进东扩。俄方一再敦促北约不再谋求接收乌克兰等俄周边国家加入北约，要求北约不在这类国家部署威胁俄国家安全的武器，但始终没有获得回应。

佩斯科夫24日说，俄方希望能解决包括乌克兰中立地位以及乌克兰不在其境内部署武器等“红线问题”，并就这些问题同乌方谈判。

泽连斯基25日说，乌方“不害怕”就中立地位与俄方谈判。其新闻秘书尼基福罗夫同日说，乌方愿就“停火与和平”谈判。

普京24日宣布在乌东地区开展特别军事行动后，曾于25日下令暂停军事行动。佩斯科夫说，俄方此举旨在为谈判创造条件，但是乌方拒绝谈判，俄方于26日恢复军事行动。

乌克兰总统办公室顾问波多利亚克回应，乌方拒绝俄方的“最后通牒”，只接受全面谈判；俄方清楚乌方对于谈判模式和立场的看法。

克里姆林宫27日说，普京与以色列总理贝内特通电话时说，俄方代表团已在白俄罗斯准备与乌方谈判，后者“反复无常，还是没抓住这一机会”。普京当天还下令俄军战略威慑力量进入特殊战备状态。

乌克兰总统办公室28日说，谈判的“关键事项”是“立即停火和（俄罗斯）从乌克兰撤军”。（参与记者：黄河、李奥、耿鹏宇、李东旭）

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