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外交部：台湾是中国的事，不关日本的事

2022年02月28日21:38 | 来源：新华网
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新华社北京2月28日电（记者朱超）就日本个别政客近期频繁发表涉台谬论一事，外交部发言人汪文斌28日表示，台湾是中国的事，不关日本的事。中方强烈敦促日方深刻反省历史，切实遵守中日四个政治文件原则和迄今承诺，在台湾问题上谨言慎行，停止挑衅滋事。

在当日例行记者会上，有记者问：据报道，日本前首相安倍晋三日前在采访中称，鉴于俄乌局势，日本国内应该探讨与美国的“核共享”相关问题，美国应舍弃在台湾问题上的模糊战略。请问发言人对此有何评论？

汪文斌表示，近期，日本个别政客接二连三在台湾问题上大放厥词，妄议中国内政，中方对此表示坚决反对。

汪文斌说，日本历史上发动侵华战争，对台湾进行长达半个世纪的殖民统治，犯下罄竹难书的罪行，对中国人民负有严重历史罪责。第二次世界大战中，日本战败，台湾回到中国怀抱。但日国内一些势力觊觎台湾之心不死，对近代穷兵黩武、疯狂侵略扩张、野蛮殖民奴役的历史劣迹非但缺乏正视和反思，还企图借渲染炒作周边局势来谋求自身军力突破。日本政客近期频频发表涉台谬论，甚至公然发表违背本国“无核三原则”和《不扩散核武器条约》成员国义务的妄言，抛出与美国“核共享”话题，充分暴露出日国内军国主义势力阴魂不散的危险动向。

“台湾是中国的事，不关日本的事。我们强烈敦促日方深刻反省历史，切实遵守中日四个政治文件原则和迄今承诺，在台湾问题上谨言慎行，停止挑衅滋事。”他说。

(责编：赵欣悦、刘军涛)

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