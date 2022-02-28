新华社华盛顿2月28日电 综述：美疾控中心更新口罩建议 专家呼吁民众仍需谨慎抗疫

新华社记者谭晶晶

美国疾病控制和预防中心日前更新防疫指导方针，随着新冠疫情形势趋缓，超过70%的美国民众在室内公共场所不再需要戴口罩。但公共卫生专家表示，仍应为各种可能性做好准备，一旦疫情形势再度恶化，需再次收紧防疫措施。

根据最新指导方针，美疾控中心会按各地新冠患者占用的医院病床比例、新增住院病例数、新增确诊病例数三项指标来确定当地的新冠社区传播水平，划分低风险、中风险和高风险区域，不同区域采取相应预防措施。

根据该指导方针，低风险区域民众应接种疫苗及加强针，如果出现新冠症状及时进行病毒检测；中风险区域，在这两项措施的基础上，重症高风险人群应及时咨询医疗机构是否需要戴口罩并采取其他预防措施；高风险区域，在中风险区域所有措施基础上，民众还需要在室内公共场所戴口罩。

根据美疾控中心网站数据，目前美国超过70%的民众处于低风险或中风险区域，因此这些区域民众在室内公共场所已无需戴口罩。

不过美疾控中心主任萝谢尔·沃伦斯基表示，谁也无法预知新冠病毒未来会怎样发展，仍需为各种可能性做好准备。希望在病毒传播水平下降的时候可以让民众暂时解脱戴口罩等防疫措施，但要确保一旦未来疫情再度恶化，有能力恢复这些措施。

一些公共卫生专家表示，鉴于目前美国绝大多数易感染新冠的人群都已完全接种疫苗，而且奥密克戎毒株感染导致的住院病例和死亡病例数也在减少，因此美疾控中心最新指导方针是可行的。但也有专家担心，放松防疫措施可能导致确诊病例和住院病例数上升；此外，一旦出现对现有抗体具有逃逸能力的新变异毒株，再收紧这些防疫措施会很艰难。

近期美国疫情有缓和迹象，确诊病例、死亡病例和住院病例数等指标持续下降。美疾控中心发布的最新每周疫情报告显示，截至23日，美国7日平均日增确诊病例约7.5万例，较前一周下降37.7%；7日平均日增死亡病例数为1674例，较前一周下降18.8%；截至22日的7日平均日增住院病例为6060例，较前一周下降29.9%。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的疫情统计数据显示，截至美国东部时间27日晚，美国累计新冠确诊病例近7894万例，累计死亡病例超94.8万例。

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