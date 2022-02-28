据外交部“领事直通车”微信公众号2月28日消息，中国驻乌克兰使领馆发布关于为我公民自乌入境周边国家提供协助的通知。全文如下：

据悉，当前乌克兰与邻国摩尔多瓦、罗马尼亚、斯洛伐克、匈牙利、波兰边境通关正常。上述各国对自乌克兰入境人员给予通关便利。其中，摩尔多瓦、罗马尼亚、斯洛伐克、匈牙利对持有效护照自乌出境人员临时免签。波兰（Budomierz-Hruszów、Do hobyczów-Uhrynów、 Dorohusk-Jagodzin、Hrebenne-Rawa Ruska、Korczowa-Krakowiec、Kro cienko-Smolnica、Medyka-Szeginie、Zosin-U ci ug口岸）尚无免签安排，有关入境申请经审批后允许入境。

驻乌克兰使馆已与驻摩尔多瓦、罗马尼亚、斯洛伐克、匈牙利、波兰使馆协调，请相关馆为自行从乌克兰前往上述国家的中国公民提供通关协助。在乌中国公民如自行决定前往有关周边国家，请务必注意沿途安全，提前将个人护照资料页、拟入境国家、计划入境日期、联系电话及微信等信息，通过以下三部领保值班手机向驻乌克兰使馆发送短信。

领保值班电话1：+380503550734

领保值班电话2：+380503215879

领保值班电话3：+380503837951

入境有关国家后如需协助，可拨打驻有关国家使领馆领保电话：

驻摩尔多瓦使馆领保电话：00373-69103749

驻罗马尼亚使馆领保电话：0040-722455618

驻斯洛伐克总领馆领保电话：+421-949693619、+421-910585864

驻匈牙利使馆领保电话：0036306925414

驻波兰使馆领保电话：0048-506957563

驻革但斯克总领馆（波兰）领保电话：0048-515290066

(责编：岳弘彬、赵欣悦)