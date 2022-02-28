新华社北京2月28日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯代表团和乌克兰代表团2月28日在白俄罗斯戈梅利州开始举行谈判。俄罗斯代表团团长梅金斯基当天表示，俄有意与乌克兰方面尽快达成共识。乌总统办公室表示，乌方认为会谈的核心问题是立即实现停火并从乌克兰撤走俄军。乌克兰总统泽连斯基表示，未来24小时对局势至关重要。

——据俄罗斯媒体28日报道，俄罗斯代表团和乌克兰代表团当天在白俄罗斯戈梅利州开始举行谈判。

——乌克兰国家通讯社当天援引乌总统办公室声明说，乌代表团成员包括国防部长列兹尼科夫、总统办公室顾问波多利亚克、乌克兰人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚等。乌总统办公室表示，乌方认为会谈的核心问题是立即实现停火并从乌克兰撤走俄军。

——俄罗斯代表团团长梅金斯基28日表示，俄有意与乌克兰方面尽快达成共识。另据报道，乌克兰总统泽连斯基28日在同英国首相约翰逊通电话时表示，未来24小时对局势至关重要。

——乌克兰陆军28日表示，俄军多次试图攻入乌首都基辅，但均遭挫败。乌克兰陆军在其脸书账号上发文说，俄军夜里一再试图攻入基辅郊区，但所有行动均遭失败。俄军遭到重大人员损失，目前基辅仍在乌军控制之下。上述消息尚未得到俄方证实。

——今日俄罗斯通讯社援引俄罗斯国防部28日发布的消息说，俄空军已夺取整个乌克兰制空权。乌克兰方面暂未证实这一消息。

——欧盟委员会主席冯德莱恩27日晚发表声明说，欧盟决定对俄罗斯整体关闭领空，并对俄罗斯扩大制裁领域。欧盟当晚还召开非正式外长会，决定向乌克兰提供4.5亿欧元用于购买致命武器、5000万欧元用于购置燃料和防御装备等非致命用品。冯德莱恩说，这是欧盟历史上首次对受到外来攻击的国家提供武器援助。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫28日说，俄方已控制扎波罗热核电站周围地区。核电站人员将继续工作维护该设施。另据乌克兰国际文传电讯社报道，乌克兰原子能公司当天否认了有关俄罗斯已控制核电站的报道。

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