新华社上海2月28日电（记者吴宇、许晓青）记者从28日在上海举行的“上海公报”发表50周年纪念大会上获悉，中美已建立50对友好省州和233对友好城市关系。在“上海公报”精神指引下，中美两国关系取得一系列重大进展。

据中方统计，新冠肺炎疫情发生之前，每周有300多个航班往来于中美之间，每年有500多万人次跨越大洋两岸。

以上海为例，目前美国已是上海第一大货物贸易出口国、第三大货物贸易进口来源国，2021年上海对美贸易突破了5000亿元人民币。

截至2021年底，在沪美资企业超过4000家，美国成为在沪设立跨国公司地区总部和外资研发中心最多的国家，而美国也成为上海企业对外投资的第三大市场。

1980年以来，上海先后与旧金山、芝加哥、休斯敦缔结友好城市关系，上海港与美国西雅图港、新奥尔良港、纽约－新泽西港等五个港口建立了友好港口关系。

据中国人民对外友好协会介绍，2021年，尽管受到新冠肺炎疫情阻隔，人员交往难以开展，但安徽与马里兰、江苏与加利福尼亚、陕西与怀俄明、广州与洛杉矶等中美友好省州或城市之间仍通过视频连线等方式，举办了形式多样、生动活泼的结好庆祝活动。

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