新华社北京2月28日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，一些国家和国际组织继续呼吁通过对话和平解决俄罗斯与乌克兰冲突，避免采取可能进一步恶化局势的行动。

巴西总统博索纳罗27日在新闻发布会上说，巴西将以任何可能的方式帮助寻求冲突解决方案。

伊朗总统莱希27日在内阁会议上说，伊朗支持所有旨在和平解决冲突的外交努力，并准备为乌克兰恢复和平提供任何帮助。

加纳外交和地区一体化部长博奇韦27日在新闻发布会上说，加纳鼓励通过对话和平解决俄乌冲突。

黎巴嫩总统奥恩表示，黎巴嫩支持根据联合国宪章和相关国际法，通过政治谈判解决俄乌冲突。

文莱外交部26日晚发表声明，呼吁有关各方遵守联合国宪章和国际法，缓和紧张局势，避免采取可能进一步恶化局势的行动。

法国总统府爱丽舍宫27日发表声明，呼吁俄乌在和平谈判前实现停火。

联合国妇女署执行主任巴胡斯27日发表声明，呼吁冲突各方加强对妇女和女孩的保护。（参与记者：唐霁、邢建桥、许正、刘宗亚、薛飞、卞卓丹、王建刚、高文成）

(责编：崔译戈、杨牧)