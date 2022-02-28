新华社新西兰奥克兰2月28日电（记者郭磊 卢怀谦）据新西兰政府28日最新决定，从3月2日晚11时59分起，将取消对已接种疫苗的国际旅客抵新后自我隔离7天的要求；原计划从3月中旬开始实施的边境重启计划将提前到3月4日晚11时59分，以加速新西兰边境重启步伐。

据新西兰政府此前公布的“五步走”边境重启计划，自2月28日起，从澳大利亚返回且已完全接种疫苗的新西兰人和其他符合条件的旅客只需自我隔离到3月2日晚11点59分，届时新规生效；自3月4日起，将允许从世界其他地方返回的已完全接种疫苗的新西兰人和其他符合条件的旅客等入境。

新西兰卫生部28日公布，该国当日新增14633例新冠社区确诊病例。这是该国自本月25日首次单日新增确诊病例数破万以来，连续第4日日增确诊病例数过万。

据卫生部数据显示，目前感染率最高的是10岁至29岁人群，约占总病例数的50%。新西兰卫生专家日前指出，目前新西兰已成为全球新冠传染率最高的国家，传染数R值达到3.74，这意味着每个新冠病例平均传染了3个人以上。卫生专家呼吁人们不可放松防护，重视因新冠引起的后遗症。

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