新华社北京2月28日电 据今日俄罗斯通讯社28日报道，参加俄乌谈判的乌克兰代表团当天已抵达白俄罗斯境内。

乌克兰此前拒绝在白俄罗斯谈，要求另择地点。不过，27日，乌克兰总统泽连斯基与白俄罗斯总统卢卡申科通电话后，乌方又同意到戈梅利进行谈判。

2月27日，在白俄罗斯明斯克，俄罗斯谈判代表团抵达俄大使馆。新华社/卫星社

戈梅利在哪里？为什么会选在这个地方？

新华社驻明斯克首任首席记者孙萍介绍，选择戈梅利作为谈判地点是乌俄双方妥协的结果。俄罗斯方面一开始建议在白俄罗斯首都明斯克举行谈判，但遭到乌方拒绝。乌方认为俄白关系密切，白俄罗斯也参与了俄乌冲突，俄方的一些武器装备就是从白俄罗斯领土运进乌克兰的。乌方此前提出在一些中东欧国家的首都举行会谈，包括华沙、布达佩斯等。而这些北约国家显然是俄方不能接受的。最终双方达成妥协选在戈梅利。俄总统新闻秘书佩斯科夫表示，戈梅利这个地点是乌方选的。

戈梅利州位于白俄罗斯东南部，属于白俄罗斯与乌克兰交界地区。其行政中心戈梅利市是排在明斯克后的第二大城市，距离明斯克302公里，距离莫斯科567公里，距离基辅222公里。虽然戈梅利是白俄罗斯第二大城市，但很多在白俄罗斯工作过的华人都没有去过那里。戈梅利州距离乌克兰很近，是白俄罗斯境内受1986年切尔诺贝利核事故影响最大的地区之一。核事故发生后产生的大量放射性尘埃随风飘到戈梅利州境内，导致当地生态环境受到严重污染，迄今还保留着一些政府划定的无人区。

2019年12月9日，在法国巴黎，（从左到右）俄罗斯总统普京、法国总统马克龙、时任德国总理默克尔和乌克兰总统泽连斯基出席“诺曼底模式”四国峰会。新华社记者高静摄

2014年乌克兰危机爆发后，明斯克曾作为两份停火协议的签署地点而一度成为欧洲乃至世界舆论的焦点，2015年签署的新明斯克协议是过去数年来国际社会普遍公认的政治调解乌克兰危机的解决方案。如今，乌克兰硝烟再起，乌克兰危机的政治解决需要国际社会付出更大努力。

专家分析，乌克兰问题的演变有着复杂历史经纬，一次谈判很难彻底解决矛盾冲突，但双方的谈判有助于当前局势的降温。（编辑：王申、鲁豫）

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(责编：于洋、崔越)