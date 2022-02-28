新华社法兰克福2月27日电（国际观察）俄乌冲突持续困扰欧洲经济复苏

新华社记者沈忠浩

近期，乌克兰局势急剧升级，触发欧盟和俄罗斯相互制裁不断“加码”，这让本已承压的欧洲经济复苏更加艰难。

分析人士指出，地缘政治风险近年持续困扰欧洲经济复苏。此次俄乌冲突不仅造成欧洲金融市场动荡、短期复苏前景更趋黯淡，还将直接影响欧洲宏观经济政策取向。

直接冲击金融及消费

去年第四季度，欧盟经济环比增速大幅放缓至0.4%，远低于此前连续两个季度超过2%的增幅。

欧盟委员会10日发布宏观经济预测说，欧洲经济“逆风”加剧，主要原因是新冠确诊病例激增、能源价格高企、供应链持续中断。基于此，欧盟委员会下调2022年欧盟经济增长预期至4%。

24日以来，俄乌冲突骤然升级，令本已趋弱的欧洲复苏势头进一步承压并造成直接冲击。

首先，欧洲金融市场反应强烈。24日清晨，俄罗斯总统普京宣布发起特别军事行动，当天欧洲股市遭遇重挫，避险情绪使欧元对美元汇率跌至近一个月低点。市场分析人士认为，地缘冲突的高度不确定性将持续影响欧洲金融市场。

其次，地缘冲突打击欧洲消费和投资信心，进而拖累内需。欧洲央行行长拉加德指出，持续的不确定性可能会拖累消费和投资。

再者，国际贸易投资与供应链进一步受阻。2014年克里米亚危机以来，虽然欧盟与俄罗斯的双边经贸持续受到地缘政治影响，但俄罗斯仍是欧盟重要贸易伙伴和投资目的地。分析人士预测，俄乌冲突可能导致俄欧贸易投资萎缩。

欧洲将面临能源价格高企

随着俄乌冲突发酵，欧盟近期密集出台了大规模对俄制裁措施，涉及金融、能源、运输等领域，俄方也相应进行反制。欧元集团主席帕斯卡尔·多诺霍指出，欧盟制裁俄罗斯需要付出“经济成本”，这些成本将在未来数周至数月内显现出来。

分析人士普遍认为，由于欧盟90%的天然气依赖进口，其中大部分来自俄罗斯，欧盟制裁俄方将承受更高的能源价格，进而面临更严重通胀。

美欧26日宣布将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外。对欧盟来说，动用如此“核武级”金融制裁选项，不仅波及欧洲企业自身利益，还可能引来能源断供。

德国伊弗经济研究所预测，随着天然气、石油成本进一步上升，欧洲居民消费者价格将随之继续上涨。

美银证券预测，俄乌冲突升级可能在2022年推高欧元区通胀率1至4个百分点。

美国保德信金融集团经济学家凯瑟琳·奈斯指出，虽然俄乌冲突升级带来普遍冲击，但这种影响在欧洲地区“不对称”。例如，德国、意大利等受影响较大，因为它们比法国等更依赖俄罗斯能源。

也有分析认为，能源压力有可能“倒逼”欧洲加快摆脱对俄能源依赖。德国化工企业巴斯夫公司执行董事会主席马丁·布鲁德米勒表示，“政治家们现在肯定会加速扩大可再生能源，这将减少对天然气供应的依赖”。

影响欧洲经济中长期发展

欧洲经济复苏与大规模货币和财政刺激政策息息相关。当前的地缘政治紧张局势无疑成为欧洲调整宏观经济政策的重要考量，不仅影响短期增长前景，还可能对欧洲经济中长期发展产生深远影响。

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯表示，初步评估显示乌克兰危机将对欧盟经济增长造成压力，但不会令增长停滞。他指出，对俄严厉制裁将对欧盟经济产生影响，“我们需做好准备”。

欧洲央行发表声明说，将密切关注乌克兰局势变化，并将在此基础上进行全面的经济前景评估，从而在3月10日作出最新货币政策决定。

分析人士认为，乌克兰局势变化令欧洲央行深陷“两难”。一方面，高通胀压力可能超出央行此前预期，使其加紧退出宽松货币政策的压力增大；另一方面，欧元区复苏下行压力和不确定性加大，内部复苏不平衡和分化的问题改善不足，欧元区仍需要央行的流动性支撑。

分析指出，欧盟可能因乌克兰危机进一步给预算“加码”。德国总理朔尔茨27日宣布大幅增加国防开支，包括批准1000亿欧元专项资金，并把每年德国国防开支占GDP的比重提高到2%以上。

欧洲经济研究中心经济学家弗里德里希·海涅曼认为，俄乌冲突可能成为德国乃至欧盟预算政策的转折点，未来军备开支可能和气候投资一样成为公共支出的重要内容，同时也可能加剧欧盟内部的预算分配斗争。

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