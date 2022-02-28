新华社北京2月28日电 （国际观察）乌克兰危机升级会否扼住欧洲能源“咽喉”

新华社记者邓茜 欧阳为 许嘉桐

随着乌克兰局势骤然升级，国际能源市场连日来大幅波动。欧洲在能源领域高度依赖俄罗斯，在乌克兰危机之前就已饱受能源短缺和价格上涨之苦，当前面对急剧变化的地缘政治形势，将面临更大考验。

分析人士认为，如果俄罗斯对欧盟能源供给中断，欧盟短期内无法找到替代选项，将面临严重能源危机。当然，俄罗斯也会同时失去重要的国际收入来源。目前，双方“斗气”但还不至于“断气”。

欧洲高度依赖俄罗斯能源供应

作为世界主要油气出口国，俄罗斯在全球能源供应中的关键作用不容低估，欧洲更是严重依赖俄罗斯能源出口。在欧盟国家一次能源结构中，石油和天然气占比约为60%，且主要依赖进口，俄罗斯是欧盟最大的天然气和原油供应国。根据市场研究机构凯投宏观相关报告，欧盟进口天然气中约40%、进口原油中约30%来自俄罗斯。

欧洲国家天然气大量依赖进口。有数据显示，芬兰、拉脱维亚、波黑、摩尔多瓦等国进口天然气中，俄天然气占比超过90%。另外，保加利亚接近80%、德国、意大利和波兰超过40%、法国接近25%的天然气也从俄罗斯进口。

石油是欧盟最终能源消耗中使用最多的燃料。根据欧盟统计局数据，取暖油、汽油和柴油等石油产品占欧盟最终能源消耗的41%。美国能源信息局数据显示，2020年俄罗斯出口石油中近一半流向了欧洲国家。

欧洲“气短”雪上加霜

在经济复苏带来能源需求快速增长、液化天然气交付量下降等因素作用下，目前欧洲天然气库存处于10年来最低水平。欧洲民众承受着不断上涨的能源账单压力，欧洲经济也受到能源成本上升驱动的高通胀困扰。俄乌冲突无疑将造成更高能源成本、甚至带来“断气”风险。

今日俄罗斯网站援引相关数据报道，截至今年1月12日，欧洲天然气库存已经不到全部储存设施容量的一半。德国媒体报道，德国天然气库存处于“稀缺水平”。

乌克兰局势升级后，德国政府宣布中止原本可以增加俄天然气供应的“北溪-2”项目相关进程。26日，美欧宣布将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）支付系统之外，这也不利于俄欧能源贸易前景。研究机构认为，如果俄罗斯对欧洲的天然气和石油供应完全中断，欧洲仅能维持几个月时间。

2021年下半年以来，欧洲天然气价格持续高企，在乌克兰局势升级后波动加剧，英国和荷兰天然气批发价格短期内上涨30%至40%。专家预计，由于地缘政治风险将加剧全球供应短缺，今年油气价格将保持高位运行。

花旗集团报告认为，能源价格将进一步上涨，2022年欧洲能源支出将飙升至创纪录的1.2万亿美元，为2008年以来最高水平，远高于2021年的3000亿美元。

紧密能源纽带使俄欧“斗则两伤”

近年来，欧洲持续推进能源转型，已有十多个国家宣布退煤计划。但专家普遍认为，短期内欧洲找到替代供应可能性不大，如果失去稳定能源供应，经济和社会生活将受到显著影响。与此同时，严重依赖油气出口的俄罗斯如果失去欧洲市场，也将遭受重大经济损失。

七国集团成员国领导人24日发表声明说，密切关注国际油气市场动态，支持国际主要能源供应方和消费方进行持续、有建设性的接触，从而保障全球能源供给稳定，并为应对可能出现的混乱局面做好准备。

卡塔尔能源事务国务大臣卡比日前表示，如果俄乌冲突导致能源供应中断，任何国家都没有能力代替俄罗斯向欧洲提供足够的天然气。

彭博社指出，部分欧洲国家对制裁俄罗斯可能出现的经济后果一直保持警惕，希望减轻制裁措施对能源价格的影响，避免对欧盟经济造成损害。

伍德麦肯兹咨询公司欧洲天然气研究首席分析师菲利片科认为，如果出现长时间供应中断，欧洲今夏无法重建天然气库存，冬季就将面临储气量接近于零的灾难性局面。天然气价格将疯狂飙升，严重冲击工业生产，加剧通货膨胀，欧洲能源危机甚至可能引发全球衰退。

对俄罗斯来说，扼住欧洲能源“咽喉”是一张反制牌，但如果彻底断供也会反噬自身。虽然俄罗斯近年来推进油气出口多元化，扩大向亚洲等地区出口，但欧盟仍是俄油气出口主要市场，也是其主要收入来源。

英国沃泰克萨咨询公司网站文章认为，目前俄能源出口收益中绝大部分仍来自欧洲。当前危机局面持续时间越长，俄罗斯从油气资源中获利的能力就受损越大。

俄欧在油气贸易中相互依赖，意味着俄能源供应下降将使双方都付出高昂代价。如果西方制裁措施直接针对俄能源出口，将导致全球能源价格新一轮急涨，使尚在疫情阴影下的世界经济复苏之路更为艰难。（参与记者：康逸、李骥志、唐霁、顾梓峄）

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