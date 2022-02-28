新华社罗马尼亚锡雷特2月27日电 现场直击：探访罗马尼亚北部与乌克兰接壤口岸锡雷特

新华社记者林惠芬 陈进

27日黄昏时分，罗马尼亚北部与乌克兰接壤的锡雷特边境口岸，人流车流拥挤。

锡雷特边境口岸是罗马尼亚与乌克兰边境最大的过境点。当天，记者从罗马尼亚首都布加勒斯特驱车赶到这里，在距过境检查站4公里处，社会车辆已不让进入，道路旁站满了前来接站的罗马尼亚人，警察不断疏导交通和行人。

2月27日，在罗马尼亚北部与乌克兰接壤的锡雷特，工作人员为入境的乌克兰民众提供热饮。新华社记者 林惠芬 摄

在过境检查站前，道路两旁摆放着很多桌子，为从乌克兰入境的所有人员提供免费茶水、咖啡和简单食品。志愿者们等待着从关口出来的一批批乌克兰入境人员——他们大多是妇女和孩子，行李简单，不少人甚至只有一个双肩背包。志愿者们热情地迎上去，为他们送上食物、提供车辆和住宿等引导。

过境点人员拥挤，但十分有序。“从昨天开始，入境的乌克兰公民明显增多，”志愿者斯特凡·罗塔鲁对记者说，“希望尽快停战，战火不要再继续蔓延”。

“现在特别需要会讲乌克兰语和俄语的志愿者。”志愿者安杰拉·罗布说，她是罗马尼亚的乌克兰族人，会说乌克兰语，昨天开始过来帮忙，她和丈夫今天6点半就来到边境，已经工作了十几个小时。

刚刚入境的奥尔加·帕普克带着11岁的儿子。她告诉记者，她住在距锡雷特边境不到50公里的一个小镇，虽然战火还没有烧到那里，但因为担心和恐惧，她还是来到罗马尼亚境内。帕普克十分担心在俄罗斯做生意的大儿子的安危。她说，如果危机持续，她只能带着小儿子去意大利投奔亲戚。

这是2月27日在罗马尼亚北部与乌克兰接壤的锡雷特拍摄的乌克兰民众。新华社记者 林惠芬 摄

记者看到，一些乌克兰人在边境帐篷里休息，绝大多数人乘坐面包车，被定批定点送到锡雷特市临时搭建的难民营或机场、火车站。他们中的半数以上将继续西行，通过罗马尼亚和匈牙利边境进入申根地区。

锡雷特所在的苏恰瓦县议会主席格奥尔基·弗卢图尔在过境点告诉记者，罗马尼亚紧急情况署26日在锡雷特足球场临时搭建了30个帐篷，医务人员在那里对入境的乌克兰公民进行新冠病毒检测和相关医疗服务。

罗马尼亚政府发言人达恩·克尔布纳鲁27日在新闻发布会上说，目前在罗马尼亚境内的乌克兰公民总数约为2.5万人。自24日以来，共有约4.7万乌克兰公民进入罗马尼亚，其中约2.2万人入境后不久便驱车或通过其他途径前往申根地区。

罗马尼亚与乌克兰拥有约650公里边界线，是欧盟成员国中与乌克兰边界线最长的国家。

(责编：于洋、崔越)