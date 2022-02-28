人民网约翰内斯堡2月28日电 （记者王磊）当地时间2月25日，南非主流媒体《比陀新闻报》《水星报》《开普时报》及独立传媒网站发表评论文章，积极评价北京冬奥会成功举办意义非凡，认为国际社会应大力弘扬奥运精神，美国应反思并纠正遏制他国崛起的行径，把握共谋人类发展、共同应对挑战的人间正道。全文摘译如下：

今年是美国前总统尼克松1972年访华50周年。过去几年，我们目睹了美中关系持续紧张。通过北京冬奥会的成功举办，希望美中奥委会和残奥委员会之间的友好关系，以及两国运动员建立的友谊能够提醒美国的政治家们，将奥运会政治化不符合国家利益。各国运动员之间的友谊向世界传递了明确信息，即全球化和多边主义才是国际社会谋求共同发展、应对人类共同挑战的正道。

中国呈现了完美冬奥，以奥林匹克精神为载体，向世界表明国际关系远不是地缘政治游戏。我们都需要倍加珍视和敬畏共通的人性、共同的价值。我们必须认识到，体育为外交关系、伙伴关系发展，和创造投资、机遇提供了绝佳平台。

尼克松访华50周年和北京冬奥会、冬残奥会应该促使美国政界反思中美关系。当我们感叹北京冬奥会结下的情谊和奥运精神的意义时，美国仍在传播一些谎言、谣言，干扰相互尊重友爱的氛围。美国应该诚实地反思其一直试图遏制中国崛起的本质，其在中国南海进行军事活动、干涉台湾问题、离间中国与邻国关系等行为，不仅损害了中美关系，也对全球整体形势造成更广泛的负面影响，对任何国家都没有好处。

见证了北京冬奥会的无与伦比，我们应由衷感谢中方所作巨大努力和贡献。本届冬奥会共举行了109项专业、高效、精彩的赛事，2月20日在北京国家体育场胜利闭幕。北京是有史以来第一个“双奥之城”，冬奥会接力棒现已传递到意大利米兰与科尔蒂纳丹佩佐手中。北京冬奥赛场也呈现了超越极限、鼓舞人心的故事。在国家速滑馆，瑞典选手尼尔斯·范德普尔打破了自己之前创造的滑冰男子10000米世界纪录，中国选手高亭宇斩落中国男子速滑冬奥历史首金。中国派出了有史以来规模最大的一支388人的代表团，其中177名运动员参赛，以15枚奖牌创冬奥参赛历史最好成绩。尽管面临疫情形势下接待世界各地上万名运动员、记者和官员的挑战，北京通过防疫闭环管理，确保了冬奥会达到最高的健康和安全标准。国际奥委会表示，北京冬奥会的全球收视超20亿人次，国际奥委会的社交媒体账号在北京冬奥会期间的浏览量达到了27亿人次。

北京冬奥会也完美呈现了中国的科技成就，特别是在绿色能源方面，全部场馆实现可再生能源利用，规模约1.2万平方米的全冰面国家速滑馆系全球首个采用二氧化碳制冷技术的场馆，令人印象深刻的首钢滑雪大跳台场馆系经过改造的废弃钢铁厂，创造性地促进冬季体育产业和旅游业。中国国家统计局公布数据显示，从北京冬奥会申办成功（2015年7月31日）至2021年10月，全国参与冰雪运动的人数为3.46亿。 预计到2025年，中国冰雪产业的总体规模将达到1万亿元人民币。

深刻的奥运记忆和文化体验一再证明，体育绝对可以促进不同国家人民之间的友谊，并对国际关系产生积极的影响。51年前的“乒乓外交”就是例证之一，它不仅打开了中美两国人民的友谊之门，也打开了中美关系发展之门。在过去几年双边关系挫折中，本届冬奥会为中美运动员提供了一个友好交流的机会，并有望促进两国人民之间的更多了解。正如联合国秘书长古特雷斯在北京冬奥会开幕之际发表的视频致辞所说，让我们在整个冬奥会、冬残奥会期间以及之后不断发扬光大公平竞争、团结友爱的奥林匹克精神。

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