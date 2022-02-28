人民网堪培拉2月28日电 （记者陈效卫）26日，澳大利亚国立大学、中国驻澳大利亚使馆、堪培拉澳华会合作举办的中国春节庆祝活动在澳大利亚国立大学校园内举办。中国驻澳大利亚大使肖千出席并致辞，澳国立大学校长，中国驻澳使馆公使衔文化参赞松雁群，堪培拉自由党领袖，新加坡、越南等国驻澳高级外交官，堪培拉华人社团代表，各国留学生及当地民众约300人出席。

肖千在致辞中代表中国驻澳大利亚使馆向来宾们拜年。他表示，澳大利亚推崇多元文化，来自世界不同国家、不同民族，拥有不同历史、文化、传统、宗教背景的人民相互尊重、相互关爱，是澳大利亚社会和谐发展的重要因素。春节一直受到澳各级政府和民间的重视，春节庆祝活动让民众有机会领略中华传统文化的魅力。肖千指出，中澳两国人民之间的交往和友谊源远流长。今年是中澳建交50周年，希望双方本着相互尊重、互利合作的原则，共同努力推动两国关系沿着正确的方向，在健康的轨道上不断向前发展。澳国立大学作为澳顶尖名校，一直与中国各高校保持密切合作，也吸引了大量中国留学生前来学习，感谢校方长期以来对中国留学生的培养和照顾，希望中国留学生努力学习，成为两国友谊的桥梁。

澳国立大学校长、诺贝尔物理学奖获得者施密特致辞表示，中国留学生是澳国立大学重要的组成部分，校方以促进中澳人民相互了解为出发点举办此次活动，希望让更多人了解中国传统文化，同时也体现学校对国际留学生的重视。澳国立大学愿继续为促进澳中两国在教育、科技等领域的交流与合作作出努力。

本次庆祝活动面向社会开放，包括文艺表演、才艺互动展示和电影播放活动等三部分。中国驻澳大利亚使馆专门设置文化展台，以“春节”和“冬奥”为主题，在展台中心摆放冰墩墩手办等北京冬奥会纪念品和极具喜庆色彩的春联、剪纸、灯笼、虎年吉祥物等传统春节文化工艺品。丰富的展品和书籍吸引人们驻足流连，大家争相恐后地参与展台的抽奖活动，表达了当地民众对中华文化的喜爱。肖千走访了春节文化展台，同华侨华人代表、各国留学生及澳当地游客亲切互动，并参与了使馆展台的抽奖活动，活跃了现场气氛，进一步拉近了与当地民众的距离。

随着本次庆祝活动的举办，2022年驻澳大利亚使馆线上线下“欢乐春节”系列活动圆满落幕。春节期间，使馆组织的线上线下活动吸引了大量在澳民众的参与，推动了中华优秀传统文化在澳的传播。

(责编：高歌、常红)