新华社北京2月28日电 国务院新闻办公室28日发表的《2021年美国侵犯人权报告》指出，美国玩弄虚假民主践踏政治权利。

报告称，美式民主沦为利益输送游戏。总统选举的全国范围初选完全受富人、名人、媒体和利益集团的操纵，民众投票支持的总统参选人往往不真正代表民意。美国两党候选人在2020年选举周期内仅广告花费即高达140亿美元。在2020年总统选举中，美国制药企业针对两党进行了大量政治捐款，民主党政府上台后“投桃报李”投入巨额资金回馈相关企业。

报告指出，美国的选举乱象使政治极化进一步加剧，社会持续撕裂动荡。美国社会在疫情防控、种族关系、堕胎权利、枪支管控等问题上日趋对立，民主、共和两党在基础设施建设、社会福利法案、政府债务上限等涉及经济民生立法方面的政治斗争更加激烈，国会几近失能。

此外，报告认为，尽管自身民主实践和国际形象一败涂地，美国政府却高调举办所谓的“领导人民主峰会”，将民主政治化、工具化，大搞选边站队，拉帮结派，分裂世界。

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