新华社北京2月28日电 国务院新闻办公室28日发表《2021年美国侵犯人权报告》，揭露美国侵犯人权的真相。

报告分为序言、操弄疫情防控付出惨痛代价、固守暴力思维威胁生命安全、玩弄虚假民主践踏政治权利、放纵种族歧视加剧社会不公、背离人道主义制造移民危机、滥用武力制裁侵犯他国人权，共七部分。

报告称，2021年，劣迹斑斑的美国人权状况进一步恶化。政治操弄导致新冠肺炎死亡病例激增，枪击事件致死人数再创新高，虚假民主践踏民众政治权利，暴力执法让移民难民的处境更加艰难，针对少数族裔特别是亚裔的歧视攻击愈演愈烈。与此同时，美国单边主义行径在全球制造了新的人道灾难。

报告称，美国操弄疫情防控付出惨痛代价。美国拥有全世界最先进的医疗设备和技术，却成为全球新冠肺炎感染和死亡人数最多的国家。自新冠肺炎疫情在美国暴发以来，疫情防控始终被高度政治化，政客只关注政治私利，却无视民众生命健康。

报告显示，美国固守暴力思维威胁生命安全。美国2021年共发生693起大规模枪击事件，比2020年增长10.1%。枪击事件造成大量人员伤亡，对公众安全构成重大威胁。

报告指出，美国玩弄虚假民主践踏政治权利。总统选举的全国范围初选完全受富人、名人、媒体和利益集团的操纵，民众投票支持的总统参选人往往不真正代表民意。尽管自身民主实践和国际形象一败涂地，美国政府却高调举办所谓的“领导人民主峰会”，将民主政治化、工具化，大搞选边站队，拉帮结派，分裂世界。

报告强调，美国放纵种族歧视加剧社会不公。美国根深蒂固的种族主义“病毒”与新冠肺炎病毒一起蔓延，反亚裔仇恨犯罪频发高发，对穆斯林群体的歧视有增无减，土著居民遭受的种族迫害仍在继续，种族经济鸿沟不断扩大，种族不平等日益加剧。

报告认为，美国背离人道主义制造移民危机。移民难民危机已沦为美国党派攻讦与政治斗争的政治工具，政府朝令夕改、暴力执法，移民群体遭受超期羁押、酷刑和强迫劳动等不人道待遇。

据报告，美国滥用武力制裁侵犯他国人权。美国一贯奉行霸权主义、单边主义、干涉主义，以强权挑战公理，以私利践踏正义，肆意侵犯他国人权，已成为国际人权事业健康发展的最大阻碍者和破坏者。

(责编：于洋、崔越)