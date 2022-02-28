新华社北京2月28日电 国务院新闻办公室28日发表《2021年美国侵犯人权报告》，全文如下：

2021年美国侵犯人权报告

中华人民共和国

国务院新闻办公室

2022年2月

目录

序言

一、操弄疫情防控付出惨痛代价

二、固守暴力思维威胁生命安全

三、玩弄虚假民主践踏政治权利

四、放纵种族歧视加剧社会不公

五、背离人道主义制造移民危机

六、滥用武力制裁侵犯他国人权

序言

2021年，劣迹斑斑的美国人权状况进一步恶化。政治操弄导致新冠肺炎死亡病例激增，枪击事件致死人数再创新高，虚假民主践踏民众政治权利，暴力执法让移民难民的处境更加艰难，针对少数族裔特别是亚裔的歧视攻击愈演愈烈。与此同时，美国单边主义行径在全球制造了新的人道灾难。

——美国新冠肺炎确诊病例达3451万例，死亡病例达48万例，远超2020年，两项数据均居世界各国之首。人均预期寿命减少1.13岁，是自二战以来的最大降幅。

——美国社会治安形势恶化，暴力犯罪居高不下。全年共发生693起大规模枪击事件，比2020年增长10.1%。枪击事件导致超过4.4万人丧生。

——美国有49个州提出超过420项限制选民投票的法案，只有7%的美国年轻人认为美国民主制度尚属“健康”，民众对政府的信任度接近1958年以来的历史低点。

——81%的亚裔成年人认为针对亚裔群体的暴力行为正在增多。纽约市针对亚裔的仇恨犯罪比2020年猛增361%。59%的美国人认为少数族裔难以拥有平等的就业机会。

——2021财年，美国在南部边境拘留了170多万移民，其中包括4.5万名儿童。暴力执法夺走557人生命，比上一财年增长一倍多，为1998年以来最高值。

——美军撤离阿富汗时发动的空袭，造成一户阿富汗家庭10人被炸死，其中包括7名儿童，最小的年仅两岁。美国在关塔那摩监狱仍关押着39人。

联合国人权理事会特别报告员费尔南·德瓦雷纳强调，美国人权保障法律体系既不全面，也早已过时，并导致日益严重的不平等。针对美国借人权之名在他国制造人权灾难的恶劣做法，哈佛大学国际关系学教授斯蒂芬·沃尔特尖锐指出，美国“必须首先解决国内出现的问题，并重新思考如何与世界其他国家打交道”。①2021年，美国“人权卫士”人设彻底崩塌，打着“维护人权”幌子的“领导人民主峰会”沦为闹剧。众多国家在联合国人权理事会第四十八届会议上谴责美国是“世界人权事业最大的破坏者”，并敦促美国解决自身严重人权问题。

一、操弄疫情防控付出惨痛代价

美国拥有全世界最先进的医疗设备和技术，却成为全球新冠肺炎感染和死亡人数最多的国家。美国政府不思治理之策，不谋抗疫之举，反而鼓噪“病毒溯源”，热衷“甩锅”推责，大搞政治操弄。

漠视民众生命权和健康权。自新冠肺炎疫情在美国暴发以来，疫情防控始终被高度政治化，成为共和党和民主党相互攻讦、否决、对抗的工具和筹码，政客只关注政治私利，却无视民众生命健康。联邦和地方政府各行其是、相互掣肘，不仅使得医疗资源整合和协调管理十分困难，也导致民众对于疫情防控政策无所适从，各种违背科学和常识的反智言行大行其道。部分美国民众受政治操弄误导，不仅拒绝佩戴口罩，甚至掀起“反疫苗”运动，加剧了疫情蔓延。据美国疾病控制和预防中心网站发布的数据，截至2021年底，还有近30%的美国人尚未接种新冠疫苗。美联社2021年12月19日报道称，由于未接种疫苗的人相互感染，导致新冠肺炎感染病例和住院人数持续攀升，医院不堪重负。沃克斯新闻网2021年1月2日指出，美国已经陷入了州、地方政府和公众不得不自求多福的境地。根据美国约翰斯·霍普金斯大学统计的数据，截至2022年2月底，美国新冠肺炎确诊病例数累计超过7800万例、死亡病例数累计超过94万例，其中2021年的死亡病例数远超2020年。南加州大学和普林斯顿大学的研究显示，新冠肺炎使美国人的平均预期寿命减少了1.13岁，这是自第二次世界大战以来的最大降幅。其中，非洲裔和拉美裔的平均预期寿命下降了2.1岁和3.05岁，相对而言，白人的平均预期寿命下降了0.68岁。美政府不科学、不平等、不担当的疫情防控，严重损害了美国人民的生命权和健康权。《纽约时报》2021年11月18日评论说，美国近两年面对新冠肺炎疫情的重重考验表现并不及格，“美国民众对政府的信任已然破产”。

疫情失控导致民众心理健康恶化。《柳叶刀－区域健康》（美洲）2021年10月在线发表的研究报告显示，新冠肺炎疫情暴发前，美国成年人出现抑郁症状的比例为8.5%，2020年疫情暴发初期上升至27.8%，2021年10月进一步上升至32.8%。美联社2021年12月6日报道，一项民意调查显示，13岁至56岁的美国人中，超过三分之一的受访者将新冠肺炎疫情视作压力的主要来源。疫情失控带来的社会创伤给未成年人留下巨大心理阴影。《洛杉矶时报》网站2021年12月9日报道，美国公共卫生局局长维韦克·穆尔蒂称，与两年前同期相比，2021年美国女孩企图自杀的人数增加了51%。

无家可归者数量触目惊心。《华盛顿邮报》网站2021年12月7日报道，无家可归是美国面临的最大挑战之一，疫情期间这个问题已经席卷了大小城市。美联社2021年9月9日报道，自2021年1月份以来，罗得岛州没有住房的人数增加了85%以上。根据儿童促进会2021年11月8日发布的报告，2020－2021学年纽约市无家可归的学童曾一度超过10万名，占该市公立学校学生总数的近十分之一。有的学生住在无家可归者收容所，有的学生甚至不得不住在汽车、公园或废弃的建筑物中。《纽约时报》网站2021年12月19日报道，旧金山每100名居民中就有一人无家可归。

老年人生命权利遭到公然侵害。美国政客奉行优胜劣汰的自然法则，宣称“年长者可为国牺牲”“国家经济比老年人生命更重要”。美国疾病控制和预防中心数据显示，因新冠肺炎疫情死亡的大多数患者年龄在65岁以上。美国“即时医学新闻”网站2021年8月30日报道，截至2021年8月，美国死于新冠肺炎疫情的老年人已超过50万，占死亡总人数的五分之四。联合国老年人权利问题独立专家克劳迪娅·马勒2020年7月21日发布的报告显示，医疗保健服务方面的歧视、应对疫情时没有将疗养院放在足够的优先位置以及隔离政策，使得老年人更容易受到忽视或虐待，美国新冠肺炎疫情期间疗养院死亡人数有严重遗漏。

严重损害国际抗疫合作。华盛顿极力奉行“美国优先”，不仅截留他国抗疫物资，而且禁止本国医疗物资出口，买断可能用于治疗新冠肺炎的药物产能。美国多次胁迫世卫组织，干扰拖累全球抗疫合作。美国大搞“疫苗民族主义”，将一些不发达国家和地区推入“无苗可种”的绝望境地。美国全国广播公司2021年9月1日报道，美国自2021年3月以来在半年内至少废弃了1500万剂新冠疫苗，浪费的疫苗剂量远远超出许多贫穷国家为其整个国家人口准备的疫苗。英国华威大学全球卫生法副教授谢里法·塞卡拉评论称，在以美国为首的发达国家囤积浪费疫苗的同时，“许多非洲国家甚至只有不到5%的人口接种了疫苗，这是一个极大的不公平，是一个悲剧。”南非总统拉马福萨尖锐指出，“富裕国家订购了超过他们本国人口需求的疫苗，而当我们想要疫苗的时候，他们却只给我们一些‘残羹剩饭’，这样的表现的确让人非常非常失望。”美国《外交政策》杂志网站刊文说：“拜登政府仍在以有损世界其他国家利益的方式追求美国利益。”

二、固守暴力思维威胁生命安全

美国一直是世界上暴力犯罪率高企的国家之一。控枪措施停滞不前，枪支暴力问题丛生；警察歧视性执法，滥杀无辜激发民愤；执法人员有罪不罚，司法不公饱受诟病；错案冤案无法得到有效纠正赔偿，监狱囚犯遭受虐待；家庭暴力、青少年暴力明显增加，民众生活在缺乏安全的恐惧之中。

社会治安恶化加速枪支泛滥。美国是全世界私人拥有枪支最多的国家，民众对政府的社会治安治理丧失信心，极度缺乏安全感，大量购入枪支以自保。“小型武器调查”组织发布的统计数据显示，在全球现有的8.57亿支民用枪支中，美国人拥有3.93亿支，约占46%。每100个美国人就有120支枪，人均超过1支。民用枪支数量比人口多，这种情况在全世界绝无仅有。②城镇研究与政策组织2021年12月21日报道，截至2021年10月，美国当年已售出了超过1500万支枪。私人在网上购买部件组装的“幽灵枪”更是泛滥成灾。《纽约时报》网站2021年11月20日报道，在过去的18个月，洛杉矶、奥克兰、圣迭戈和旧金山的执法人员在犯罪现场查获的枪支中有25%至50%是这种无法追踪的“幽灵枪”。截至2021年10月，仅圣迭戈警察局就收缴了近400支“幽灵枪”，约是2020年全年总数的2倍。自2016年1月以来，美国各地的执法机构已经没收了约2.5万支私人制造的枪械。

枪支暴力严重危害民众生命安全。美国是世界上枪支暴力最严重的国家。根据枪支暴力档案网站2022年1月5日发布的统计数据，美国枪击事件导致的死亡人数从2019年的39558人上升到2020年的43643人，2021年进一步上升到44816人。2021年共发生693起大规模枪击事件，比2020年增长10.1%。《密尔沃基哨兵报》2021年10月5日报道，根据儿童保护基金会的数据，美国的儿童和青少年死于枪击的可能性比其他31个高收入国家的总和还要高15倍。2021年8月1日至9月15日的开学季，美国校园至少发生了30起枪击事件，导致至少5人死亡、23人受伤，是有记录以来的最高值。2021年美国枪击事件共导致1229名12岁至17岁青少年死亡、3373人受伤。2021年11月30日，密歇根州一所高中发生大规模枪击事件，4名学生遇害。15岁的犯罪嫌疑人所使用的作案工具正是其父亲在“黑色星期五”购买的枪支。美国有线电视新闻网2021年11月26日报道，威廉·帕特森大学社会学和刑事司法助理教授杰森·R·席尔瓦评论称，美国是唯一在过去20年里每年都发生大规模枪击事件的发达国家。枪击事件造成大量人员伤亡，对公众安全构成重大威胁。根据皮尤研究中心2021年4月的调查，48%的美国人认为枪支暴力是美国需要解决的重大问题。

警察暴力执法草菅人命。据“警察暴力地图”网站数据统计，2021年美国至少有1124人死于警察暴力，大部分人都是在非暴力犯罪或没有犯罪行为的情形下被警察杀害。《今日美国报》网站2021年6月21日报道，美国警察每年射杀约1000人。自2015年以来，警方已经射杀了6300多人，但只有91名警察因此被捕，仅占涉案人数的1%。《今日美国报》网站2021年7月8日报道，调查显示，只有22%的美国人认为警察公正执法。有色人种频繁遭受不公正执法。《今日美国报》网站2021年7月15日报道，明尼苏达州20岁的非洲裔男子当特·赖特因车牌过期在明尼阿波利斯郊外被拦下后遭警察开枪射杀。赖特之死是一系列非洲裔因交通违规被拦下并被无辜杀害的事件之一。一项对北卡罗莱纳州10多年来2000万次交通拦截的研究显示，非洲裔司机被警察拦下和搜查的可能性是白人的2倍。《今日美国报》网站2021年5月24日报道，在乔治·弗洛伊德被警察暴力杀害后的一年里，执法人员在美国又杀害了数百名少数族裔。自2000年以来，明尼苏达州已经有超过470起谋杀案是由执法人员犯下的，但只有一个人被定罪，那就是一个杀害了一名白人女性的少数族裔男性执法人员。《基督教科学箴言报》网站2021年11月23日报道，城市研究所的研究显示，与黑人杀白人的案件相比，白人杀黑人的案件被裁定为“正当”的可能性要高出10倍。

监狱工作人员侵犯人权屡见不鲜。美国是全世界监禁率最高和被监禁人数最多的国家。③美联社一项调查发现，美国联邦监狱管理局是贪污、腐败和虐待的温床。加拿大电视台新闻网2021年11月14日报道，美国联邦监狱工作人员犯罪屡见不鲜。自2019年以来，已有100多名美国联邦监狱工作人员因涉嫌性虐待、谋杀等违法行为被逮捕、定罪。关押在私营监狱的囚犯面临被侵害风险。联合国新闻网2021年2月4日报道，根据美国司法统计局的数据，2019年美国约有11.6万名囚犯被关押在私营设施中，约占所有州囚犯的7%和联邦囚犯的16%。2021年4月20日，联合国人权理事会非洲人后裔问题工作组、残疾人权利问题特别报告员、老年人权利问题独立专家、健康权问题特别报告员等9名特别机制专家发表联合声明，谴责美国侵犯非洲裔犯人穆米亚·贾玛尔的人权。声明表示，已在监狱中被关押了40年的贾玛尔曾是一名社会活动人士和记者，67岁的他患有慢性心脏病、肝硬化、高血压等多项疾病，2021年2月被确诊感染新冠肺炎；2月下旬因心脏衰竭在医院接受治疗期间，被铐在病床上长达4天；4月上旬再次住院接受手术时，其家人、律师等的探视要求被拒绝。声明呼吁美国政府履行国际人权义务，采取紧急措施保护贾玛尔的生命安全和尊严，立即停止隐瞒信息的做法，允许外界探视监督其人权状况，并采取一切必要措施保护所有被羁押者，特别是受到新冠肺炎疫情影响更大的老年人和残疾人囚犯的生命安全。

司法系统公信力损毁殆尽。根据美国除罪释放登记机构2022年1月11日发布的统计数据，1989年以来美国已有2933人被错误定罪，合计错判的监禁刑期高达2.56万年。而美国有14个州缺乏对错案冤案进行赔偿的相关法律规定。④英国广播公司2021年11月23日报道，现年62岁的凯文·斯特里克兰自18岁被捕以来一直坚持自己是无辜的。他于1979年6月被错误地判定犯有三级谋杀罪，2021年才被裁定无罪，被监禁了超过42年，是密苏里州历史上最长的错误监禁案例。但根据该州法律规定，他不可能得到任何经济赔偿。《今日美国报》网站2021年7月8日报道，调查显示，只有17%的美国人认为刑事司法系统能够公正对待所有人。

三、玩弄虚假民主践踏政治权利

政治献金导致选后利益输送，政治极化使得社会对立和分裂进一步加剧，限制投票资格的立法和选区划分成为政党压制民意的工具，政治运行日益脱离公众意愿和社会需要，多数民众参与政治的权利实质上被剥夺，国际社会对美国民主制度的信心持续下降。

美式民主沦为利益输送游戏。美国金钱政治愈演愈烈，政客日益罔顾民众利益诉求。麻省理工学院政治评论家与社会活动家诺姆·乔姆斯基表示，美国人对政策制定的影响力与他们的财富水平之间呈正相关性，约70%的美国人对政策制定没有任何影响，他们在收入水平、财富等方面处于劣势，相当于被剥夺了参政权利。马萨诸塞州大学教授贾拉拉贾在《大西洋》月刊发表文章称，美国目前的民主只是形式上的民主，而不是实质民主。总统选举的全国范围初选完全受富人、名人、媒体和利益集团的操纵，民众投票支持的总统参选人往往不真正代表民意。英国《卫报》网站2021年1月7日报道，美国两党候选人在2020年选举周期内仅广告花费即高达140亿美元。美国消费者新闻与商业频道网站2021年4月15日报道，华尔街在2020年美国选举期间资助竞选和政治游说的花费高达29亿美元。《政客》网站2021年11月17日刊文称，一个秘密资金集团在2020年向民主党提供了4.1亿美元资金，帮助民主党夺回参议院控制权。在2020年总统选举中，美国制药企业针对两党进行了大量政治捐款，民主党政府上台后“投桃报李”投入巨额资金回馈相关企业，仅莫德纳公司就获益近10亿美元。随后联邦政府通过大量采购新冠疫苗，直接向制药企业输送利益，造成美国疫苗大量囤积浪费。美国政府在新冠疫苗定价上放任制药企业，导致疫苗价格持续上涨。英国《金融时报》报道称，辉瑞公司供应欧盟的新冠疫苗单价从15.5欧元涨至19.5欧元，莫德纳公司的新冠疫苗价格则从每剂19欧元涨至25.5欧元，而据估计每剂莫德纳疫苗的生产成本还不到3美元。

政治极化导致社会愈益撕裂。美国的选举乱象使政治极化进一步加剧，社会持续撕裂动荡。2021年1月6日下午，在极端政客的煽动操弄下，成千上万拒不接受2020年总统选举结果的美国民众涌入华盛顿，大批示威者强行闯入国会大厦，与警卫发生激烈冲突，造成5人死亡、140多人受伤，总统选举结果法定认证程序被迫中断。布鲁金斯学会网站2021年5月报道，在2020年美国总统选举结束后，尽管50个州全都认证了选举的结果，但仍有77%的共和党选民以选举舞弊为由质疑当选总统的合法性，这是近百年来的第一次。政府更替并没有改变美国政治极化现象。美国社会在疫情防控、种族关系、堕胎权利、枪支管控等问题上日趋对立，民主、共和两党在基础设施建设、社会福利法案、政府债务上限等涉及经济民生立法方面的政治斗争更加激烈，国会几近失能。共和党领袖甚至不惜在国会发表长达8.5小时的创纪录演讲，以阻止和拖延民主党所提法案的表决。皮尤研究中心网站2021年10月13日报道，对17个发达经济体进行的调查结果显示，美国被视为政治极化最严重的国家，90%的美国受访者认为不同党派的支持者之间存在严重分歧，近六成美国受访者认为民众不仅在政策领域意见相左，在基本事实方面也难以达成共识。

政党对立压制损害选民投票权利。共和党和民主党为了胜选，利用立法和选区划分等手段疯狂压制不利于自己的选民投票。2021年美国有49个州提出了超过420项限制选民投票的提案。这些提案有的压缩选民申请或邮寄选票的时间，有的限制提供投递地点，有的对邮寄投票提出更严格的签名要求，有的对选民身份制定新的、更严格的要求，使邮寄投票和提前投票变得更加困难，为老年人、残疾人、少数族裔等群体行使投票权设置重重障碍。美国全国广播公司网站2021年3月8日报道，佐治亚州正在推动数十项将目标指向非洲裔选民的限制投票法案。民权人士认为，“这场运动构成了一场全国性的攻击，将把有色人种赶出选民范围”。

选区划分成为压制少数族裔选民政治影响力的工具。美国两党利用自己在各州的政治操控，通过重划国会选区来增加胜选机会，这样做的结果往往以牺牲少数族裔权利为代价。美国消费者新闻与商业频道网站2021年8月13日报道，重新划定国会选区的做法往往针对有色人种的选民，仅密歇根州、俄亥俄州和宾夕法尼亚州的选区划分，就能够使共和党人多得到16至17个国会席位。《芝加哥论坛报》2021年9月3日报道，伊利诺伊州对选区的重新划分，旨在让民主党至少十年内继续控制该州立法机构。公民自由联盟网站2021年11月30日报道，俄亥俄州重新划分的选区严重偏向共和党，尽管共和党仅获得该州55%的选民支持，却能得到67%至80%的议会席位。《洛杉矶时报》网站2021年12月8日报道，虽然有色人种数量在得克萨斯州大幅增加，但得克萨斯州的选区划分故意削弱拉美裔和非洲裔选民的权力。拉美裔占得克萨斯州总人口的近40%，但38个国会选区中只有7个是以拉美裔为主的。得克萨斯州是美国非洲裔人口最多的州，但该州的38个国会选区中没有一个是以非洲裔为主的。在针对美国民众关于国会选区划分公正性的调查中，仅有16%的受访者认为自己所在的州能够公平地划分选区。⑤

国际社会对美国民主信心持续下降。哈佛大学肯尼迪政府学院政治学研究所网站2021年12月1日报道，一项针对美国18岁至29岁年轻人的全国性民意调查显示，只有7%的受访者认为美国民主制度尚属“健康”，有52%的受访者认为美国的民主已经“陷入困境”或“失败”。皮尤研究中心2021年5月发布的调查数据显示，美国公众对政府的信任度接近1958年以来的历史低点，只有2%的美国人表示可以相信美国政府“几乎总是”做正确的事情，只有22%的美国人表示可以相信美国政府“大部分时间”做正确的事情。

《华盛顿邮报》网站2021年6月12日发表评论文章称，美国民主过去几年的混乱错乱和功能失调令世界震惊，成为盟友眼中一件破碎的废品。英国首相约翰逊称发生在美国国会山的乱象是“可耻”的。德国总统施泰因迈尔认为，美国国会大厦暴力事件乱象是政治高层散布重重谎言、蔑视民主、煽动仇恨和分裂导致的恶果。调查显示，只有14%的德国人、不到10%的新西兰人认为美国民主是其他国家的理想模式。尽管自身民主实践和国际形象一败涂地，美国政府却高调举办所谓的“领导人民主峰会”，将民主政治化、工具化，大搞选边站队，拉帮结派，分裂世界。所谓的“领导人民主峰会”，实质上是“破坏全球民主”的峰会，受到国际社会广泛批评和谴责。法国政治学者多米尼克·莫伊西认为，美国四处鼓吹民主，自己却做得很差。《今日美国报》《纽约时报》等美国媒体也纷纷评论称，“美国的民主正在分崩离析，必须先解决自己民主上的失败”“在美国国内面临诸多问题的时候，人们质疑美国能否充当一个合格的民主代言人”。

四、放纵种族歧视加剧社会不公

美国根深蒂固的种族主义“病毒”与新冠肺炎病毒一起蔓延，反亚裔仇恨犯罪频发高发，对穆斯林群体的歧视有增无减，土著居民遭受的种族迫害仍在继续，种族经济鸿沟不断扩大，种族不平等日益加剧。

亚裔面临日趋严重的歧视和暴力攻击。在美国政客的种族主义操弄下，针对亚裔的袭击事件大幅增加。“停止仇恨亚裔及太平洋岛民”组织2021年11月18日发布的报告显示，2020年3月19日至2021年9月30日，该组织共收到10370起针对亚裔的种族主义攻击事件报告，大多数事件发生在街道、工作场所等公共空间。纽约市警察局2021年12月8日发布的数据显示，该市2021年针对亚裔的仇恨犯罪比2020年猛增361%。《华盛顿邮报》网站2021年4月22日报道，皮尤研究中心的一项调查显示，81%的亚裔成年人认为针对亚裔群体的暴力行为正在增多。《纽约时报》评论称，“没有疫苗能治种族主义”，纽约的亚裔生活在恐惧之中，反亚裔暴力造成的心理影响给亚裔社区带来创伤。美国国家公共电台网站2021年10月22日报道，四分之一的亚裔美国人担心他们的家庭成员会因为种族身份而受到攻击或威胁。

2021年3月16日晚，21岁的白人男子罗伯特·亚伦·朗持枪袭击亚特兰大地区3家亚裔经营的按摩店和水疗中心，共造成8人死亡，其中6人是亚裔女性。这起血案是美国近年来针对亚裔歧视和暴力攻击现象不断升级的缩影，激起了人们前所未有的愤怒与恐惧。成千上万的亚裔及其他族裔人士持续走上街头，举行声势浩大的“停止仇视亚裔”集会游行活动。2021年1月28日，一名84岁的泰裔老人在旧金山被蓄意猛烈撞击倒地致死。2021年4月23日，61岁的华裔男子马姚潘在纽约街头遭背后袭击倒地，头部遭到反复重踹，致使面部骨折。他在医院昏迷长达8个月后最终不治身亡。2021年11月17日，费城3名华裔高中生在放学回家的地铁上遭到暴力攻击，当地警方表示“受害者之所以被选中很明显是因为他们的亚裔身份”。《纽约时报》2021年4月3日集中报道了过去一年110余起有明显证据的美国反亚裔种族仇恨事件。该报道指出：“在过去一年里，在一系列明显带有种族敌意的事件中，亚裔被推搡、被殴打、被踢踹、被唾面、被辱骂，甚至连房屋和商店也遭到破坏。”而这只不过是亚裔遭受种族主义攻击的冰山一角。

英国广播公司2021年7月22日报道，被视为“永远的外国人”是许多亚裔美国人共同的痛苦经历，而在排外主义和反共思潮的共同作用下，美国政府对华人科学家的疑虑已存在超过半个世纪。自2018年11月美国实施所谓的“中国行动计划”以来，华人科学家频繁遭受美国政府的无端骚扰、监控和打击，执法部门的各种恶劣、荒谬行径不断遭媒体曝光。《纽约时报》网站2021年11月29日报道，斯坦福大学、加州大学伯克利分校和普林斯顿大学等机构近2000名学者签署公开信，表达对该计划过度针对华人研究人员的担忧。《耶鲁每日新闻》2021年12月9日报道，耶鲁大学近100名教授联名发表公开信谴责该计划极具侵略性和歧视性，不成比例地针对华人学者，对科学探究和学术自由构成威胁，敦促美国政府终止该计划。《麻省理工技术评论》的调查显示，该计划涉及的大多数案件的指控都被驳回或基本未生效。多个美国亚裔民权机构称，该计划针对华人的调查将导致“歧视与污名化”。深受该计划迫害的华人科学家郗小星称，华人科学家当前的处境与二战时日裔美国人被送往拘留营类似，几乎如同重回麦卡锡时代。美国《外交事务》网站2021年7月28日发表题为《不要种族主义的竞争关系》的文章称，“美国外交政策制定者一贯夸大中国威胁”是导致仇视亚裔事件激增的关键因素，妖魔化中国必然会妖魔化美国所有亚洲面孔的人，“除非美国政策制定者停止将中国作为美国所有困境的出气筒，否则亚裔美国人将继续处于水深火热之中”。

对穆斯林的欺凌和仇视有增无减。彭博社2021年9月9日报道称，“9·11”事件后的20年间，美国对穆斯林的歧视呈上升趋势。美联社2021年9月9日报道，调查发现，53%的美国人对伊斯兰教持负面看法。美国－伊斯兰关系委员会2021年发布的报告称，该组织每年都会收到更多与欺凌和仇视穆斯林相关言论的投诉。该组织加利福尼亚州分支2021年10月28日发布的报告显示，加利福尼亚州超过50%的受访学生表示会因为自己的穆斯林身份受到欺凌，在学校感到不安全，这是自2013年以来的最高值。加州大学伯克利分校他者与归属感研究所2021年10月29日发布的调查数据显示，67.5%的穆斯林受访者经历过“伊斯兰恐惧症”带来的伤害，93.7%的穆斯林受访者表示他们的身心健康受到“伊斯兰恐惧症”的影响。

土著居民长期遭受惨无人道的种族迫害。美国侵犯土著居民权利的历史漫长而黑暗，包括印第安人在内的土著居民经历了血腥屠杀、野蛮驱逐和文化灭绝。美国《外交政策》网站2021年10月11日发表题为《美国必须正视自己的种族灭绝行为》的文章称，美国政府19世纪至20世纪期间出资建立的350多所土著居民寄宿学校，强制土著居民儿童脱离家庭和社区入读偏远的寄宿学校，对其实施文化同化。这一政策一直延续到20世纪70年代，数十万土著居民儿童被迫背井离乡，不少人遭受虐待命丧校园。在这些寄宿学校中，美洲印第安、阿拉斯加和夏威夷土著居民的身份、语言、信仰遭到压制。美国不仅在道义上，而且在法律上对本国人民犯下了种族灭绝罪行。

新冠肺炎疫情期间，纳瓦霍族、切罗基族、苏族等印第安人在疾病、贫困中艰难挣扎，却被系统性漠视。横跨亚利桑那州、犹他州和新墨西哥州的纳瓦霍族印第安居住区，一度是美国新冠肺炎感染率最高的地区之一。英国《卫报》2020年4月24日报道称，相较于人口占比，印第安人新冠肺炎感染率和死亡率严重不成比例，但在美国约80%的州卫生部门发布的与疫情相关的种族人口数据中，几乎一半的州没有明确将土著居民纳入分类范围，而是将他们归类为“其他”。西雅图印第安人健康委员会首席研究官阿比盖尔·埃科-霍克表示：“因为遭到种族灭绝，我们的人口很少。如果把我们排除在数据之外，我们就不存在了。”“今日俄罗斯”2022年1月8日报道，研究显示，20世纪50年代以来，美国秘密进行的1000多场核武器试验中有928场都是在印第安人肖肖尼部落的保留地上进行的。这些核试验累计产生62万吨放射性沉降物，是1945年日本广岛原子弹爆炸后所产生放射性沉降物的近48倍。肖肖尼部落的伊恩·扎巴特表示，核试验项目已造成当地上千人死亡，许多人因此罹患癌症。

种族间的经济鸿沟持续扩大。美国少数族裔与白人之间存在长期性系统性的经济不平等，表现在就业创业、工资收入、金融贷款等方方面面。⑥《今日美国报》网站2021年4月7日报道，美国劳工统计局的数据显示，截至2021年第一季度，亚裔群体约有61.5万人失业，其中48%的人已经失业6个月以上，这一数字比其他族裔长期失业的比例都要高。洛杉矶韩国城移民职工联盟执行董事亚历山得拉·苏认为，亚裔在美国受到种族歧视，被引导从事餐饮、洗衣、家政、护理等劳动报酬较低的行业，在疫情期间受到的冲击最大。《今日美国报》网站2021年7月30日报道，盖洛普的调查显示，59%的美国人认为少数族裔难以拥有平等的就业机会。《国会山报》网站2021年9月11日报道，27%的少数族裔拥有的小企业仍处于关闭状态，远高于白人拥有的小企业的关闭率，白人创业公司在成立之年获得贷款的可能性是非洲裔创业公司的7倍。疫情期间，少数族裔经营的企业没有通过工资保护计划获得公平的联邦援助，遭受了更大的经济打击。美国有线电视新闻网2021年7月15日报道，约17%的非洲裔家庭缺乏基本的金融服务，是白人家庭的近6倍。《洛杉矶时报》网站2021年12月15日报道，尽管拉美裔占美国总人口的19%，但拥有的财富仅占2%。白人家庭的净资产中位数是拉美裔家庭的5倍以上。

制度的结构性缺陷导致美国种族不平等日益加剧。2021年11月22日，联合国人权理事会少数群体问题特别报告员费尔南·德瓦雷纳在结束对美国为期14天的考察之后表示，在人权和少数族裔问题上，美国历史上对奴隶制的支持导致了世界上最残酷的内战之一，种族隔离制度一直延续到20世纪后期，土著居民几个世纪经历着暴行、掠夺甚至是种族灭绝。德瓦雷纳表示，美国法律体系在结构设计上就对富人有利、为其提供豁免，而只惩罚穷人，特别是少数族裔，使得非洲裔、拉美裔等少数族裔不可避免地陷入贫困代际循环。

五、背离人道主义制造移民危机

美国政府经常挥舞“人权大棒”干涉别国内政，但“骨肉分离”移民政策却严重危及移民的生命、尊严和自由等多项人权。移民难民危机已沦为美国党派攻讦与政治斗争的政治工具，政府朝令夕改、暴力执法，移民群体遭受超期羁押、酷刑和强迫劳动等不人道待遇。

寻求庇护者遭受暴力执法。2021年，美国南部边境移民潮日益汹涌，边境执法人员以不断升级的暴力手段驱赶寻求庇护者或阻止其入境，导致人道主义危机持续加剧。美国边境执法部门公布的数据显示，2021财年，美国南部边境有高达557名移民死亡，比上一财年增长一倍多，创下1998年有记录以来的历史最高值。媒体报道称，“真实的移民死亡数字可能更大”。⑦《今日美国报》网站2021年11月29日报道，2021年1月至11月，公开报道的针对寻求庇护者的谋杀、强奸、酷刑、绑架和其他暴力袭击案件已超过7647起。

2021年9月，超过1.5万名来自海地的寻求庇护者聚集在得克萨斯州边境小镇德尔里奥的一座桥下，在酷热的天气下睡在肮脏的帐篷里或泥地上，周围满是垃圾，生活环境十分恶劣。美国边境执法部门残酷对待这些寻求庇护者，巡逻队骑在马背上，挥舞着马鞭冲向人群，将他们驱逐到河水里。这些现场画面被曝光后立即引发众怒。美国有线电视新闻网评论称，这一场景让人联想到美国历史上用奴隶巡逻队控制黑人奴隶的黑暗时代。《纽约时报》评论称，“骑在马背上的执法人员像赶牛一样驱赶移民的画面令人发指”，与美国政府所说的漂亮话相比，“他们的行为总是存在反差”。面对舆论潮水般的批评，美国政府很快将成千上万的寻求庇护者强制遣送回到海地，而他们中的大多数自2010年海地大地震离开后，已经10多年没有在那里生活过。2021年10月25日，联合国人权理事会种族歧视问题特别报告员、非洲人后裔问题工作组发表联合声明，谴责美国未评估个人状况就系统性、大规模驱逐海地难民移民的行为违反国际法，“大规模驱逐延续了美国边境口岸对海地难民移民进行种族排斥的历史”。不满于美国政府处理海地难民移民的非人道方式，刚刚上任两个月的美国海地事务特使丹尼尔·福特愤而辞职。

移民儿童面临超期羁押与虐待。《今日美国报》网站2021年11月29日报道称，美国政府在疫情期间援引“公共健康法”相关规定，对所有试图跨越边境的难民移民进行集体驱逐，创造了“骨肉分离政策”的2.0版，⑧迫使许多未成年子女与父母分离。美国有线电视新闻网2021年4月23日报道，美国海关和边境保护局还羁押着超过5000名无人陪伴的移民儿童，很多儿童的羁押时间都超出法定时限。英国《卫报》网站2021年10月11日报道，有160多起美国南部边境执法人员2016年至2021年间对包括儿童在内的寻求庇护者进行性虐待和身体虐待的案例被曝光，涉及美国海关和边境保护局、边境巡逻队等主要执法机构。

羁押移民的私营拘留设施条件恶劣。美国羁押移民的拘留设施大多由私营公司建设运营。而私营公司以利润最大化为目的，想方设法压低经营成本，一般都按照与政府签订合同的最低标准建设，造成拘留设施条件简陋，内部环境十分恶劣。监管缺位导致拘留设施内部管理混乱，侵犯人权的现象屡屡发生，被羁押人员身心健康受到不同程度伤害。2021财年美国关押的170多万移民中，高达80%被关押在私营拘留设施中，包括4.5万名儿童。《埃尔帕索时报》2021年6月25日报道，私营承包商问题加剧了美国布里斯堡收容点的可怕混乱，那里有将近5000名儿童，大约有1500名儿童被关押在“牲畜围场”般拥挤、糟糕的环境中，给他们带来严重的身心创伤。

不少移民成为美国人口贩运和强迫劳动的受害者。美国移民政策收紧，加之国内监管不力，加剧了针对移民的人口贩运和强迫劳动现象。美联社2021年12月10日报道，多年来，偷渡至美国的移民被迫长期在农场干苦力，生活在肮脏、拥挤的拖车里，缺少食物，也没有干净的饮用水，同时还遭受监管者的暴力威胁。这些劳工的身份和旅行证件被扣留，无法寻求帮助逃离困境。美国司法部网站2021年11月22日报道，一份人口贩运案件起诉书记录了几十名来自墨西哥和中美洲的工人被贩运至美国南佐治亚州农场，在恶劣条件下被非法监禁和强迫劳动，成为美国“现代奴隶制”的受害者。他们被以每小时12美元的劳动报酬承诺骗入农场后，却在持枪者监控之下，被迫徒手挖洋葱，每挖满一桶洋葱只能得到20美分的报酬，其中至少两人死亡，一人被多次性侵。《纽约时报》网站2021年11月11日报道，数百名印度劳工被诱骗到新泽西、亚特兰大、芝加哥、休斯敦和洛杉矶等地，被迫从事艰苦且经常面临危险的建筑工作，几乎没有时间休息。他们的护照被没收，被禁止与外人交谈，人身受到限制和暴力威胁。

对移民排斥越来越走向极端。移民政策摇摆不定、前后矛盾、罔顾人权，是导致边境危机和移民境遇悲惨的主因，折射出美国政府移民政策深受极端排外主义影响。《华盛顿邮报》网站2021年8月22日报道称，美国的移民政策受到国内种族主义怨恨和反移民情绪的推动，与国内政治恶斗纠缠在一起，越来越倾向于采取武力和胁迫的方式对待难民移民。《华盛顿邮报》2021年10月20日报道，2021财年，美国政府边境执法部门在南部边境拘留了170多万非法移民，创1986年以来的最高纪录。美国政府希望通过严厉的执法手段震慑非法越境者，加大了非法移民的入境难度，导致他们被迫选择穿越更危险的地区，进而带来更大的人道主义危机。

六、滥用武力制裁侵犯他国人权

美国一贯奉行霸权主义、单边主义、干涉主义，频频动用武力导致大量平民伤亡，滥用单边制裁引发人道主义危机，以强权挑战公理，以私利践踏正义，肆意侵犯他国人权，已成为国际人权事业健康发展的最大阻碍者和破坏者。

“反恐”造成大量平民丧生。《今日美国报》网站2021年2月25日报道，布朗大学沃森国际和公共事务研究所战争代价项目研究显示，美国近20年发动的所谓“反恐”战争已经夺去超过92.9万人的生命。美国在阿富汗20年的军事行动，累计造成包括3万多平民在内的17.4万人死亡，受伤人数超过6万。《今日美国报》网站2021年8月26日评论称，美国在阿富汗的撤军行动是一场彻头彻尾的灾难。美军撤离阿富汗和当年撤离越南相似的悲剧表明，美国政府一贯为了一己私利而罔顾最基本的人道主义。在喀布尔机场的混乱中，一架美军C-17运输机不顾阿富汗民众生命安全强行起飞，有人被强行收起的起落架在轮舱内活活碾碎，有人从高空坠落身亡。就在仓皇撤离的最后时刻，美军发动的空袭还造成了严重的平民伤亡。美国国防部却公然表示，没有美军人员会因无人机空袭致平民死亡事件遭受处分。《纽约时报》网站2021年12月18日报道，调查发现，美国在伊拉克、叙利亚和阿富汗超过5万次的空袭行动鲁莽草率，目标选择不当，造成成千上万平民死亡。而军方一直隐瞒伤亡人数，实际造成的平民死亡人数远高于军方公布的数据。以2016年美军对叙利亚托克哈尔村发动的空袭为例，军方声称“可能有7至24名平民与战斗人员混杂在一起”被炸死，但美军实际上袭击的是民房，有超过120名无辜平民遇害。

持续的战争与动荡导致阿富汗近三分之一人口沦为难民，350万阿富汗人因冲突而流离失所，近2300万人面临极端饥饿，其中有320万名5岁以下儿童。⑨美国撤离阿富汗后，立即将阿富汗中央银行数十亿美元外汇储备冻结，导致阿富汗经济处于崩溃的边缘，人民生活雪上加霜。联合国粮食及农业组织和世界粮食计划署2021年11月的评估报告显示，阿富汗全国仅有5%的人能够每日获得足够的粮食。《纽约时报》报道称，美国国防承包商是“反恐”战争的真正赢家，美国在阿富汗的20年“真正建设的不是一个国家，而是500多个军事基地，以及为这些基地提供物资者的个人财富”。美国2020年至2021年向阿富汗提供的重建援助中，只有约12%的资金真正给了阿富汗政府，其余大部分资金都流入了路易斯伯杰集团等美国公司的腰包。阿联酋《今日海湾》网站2021年12月19日发表《美国是如何毁掉伊拉克的》一文称，食品供应不足和通货膨胀使伊拉克人长期忍饥挨饿。由于美军轰炸对发电厂和水处理设施造成的破坏，患腹泻病的人数是战前的4倍。而药品和医疗器材的缺乏，使得伊拉克卫生系统陷入危机，首当其冲的受害者是穷人、儿童、寡妇、老人等最脆弱的群体。

单边制裁祸及他国民众。联合国人权理事会单边强制措施对享受人权的负面影响问题特别报告员阿莱娜·多汉称，美国对委内瑞拉制裁造成的经济影响，已经转嫁到委内瑞拉人民身上，对其享有人权产生严重负面影响。美国对伊朗石油部门的制裁导致伊朗无法进口足够的医疗用品，影响伊朗人民的生命权和健康权。美国对叙利亚的制裁，严重影响叙利亚人民享有经济、社会、文化权利。2021年6月23日，联合国大会连续第29次通过决议，呼吁美国终止对古巴长达50年的经济封锁，与古巴开展对话，改善两国关系。古巴外交部长布鲁诺·罗德里格斯表示，在古巴面临新冠肺炎疫情的挑战时，美国却继续对古巴实施禁运和制裁，使古巴经济及社会遭受巨大损失，古巴人民正在承受这一极不人道行为造成的伤害。经济封锁是一种“大规模、公然和不可接受的对古巴人民人权的侵犯”“制裁就像病毒一样，令人窒息和死亡，必须停止”。

关塔那摩监狱再曝酷刑丑闻。2021年2月23日，联合国人权理事会在反恐中促进和保障人权问题特别报告员、酷刑问题特别报告员、任意处决问题特别报告员等16名特别机制专家发表联合声明称，很多仍被关押在关塔那摩监狱的人已经步入暮年，身体虚弱，他们长期被剥夺自由并无休止地承受精神和肉体的酷刑。哥伦比亚广播公司新闻网2021年10月29日报道，美国在关塔那摩监狱仍关押着39人。曾被关押在那里的马吉德汗首次公开揭露了自己遭受的酷刑，包括反复遭受殴打、水刑、强制灌肠、性侵犯，被长期剥夺睡眠。他描述说，“我大喊‘我要死了’，恳求他们停下来，但仍被长时间裸体悬挂在天花板的横梁上反复浇冰水，连续几天不让睡觉”。在遭受水刑时，他的头被长时间摁在水里，几近窒息。联合国人权理事会委派的人权问题独立专家组2022年1月10日发表声明表示，20年来，美国未经审判就将人任意拘押在关塔那摩监狱，并施加酷刑或虐待的做法，违背国际人权法，是“美国政府在法治承诺上的污点”。尽管遭到国际社会“强烈、反复、明确”的谴责，美国仍我行我素。专家组敦促美国关闭关塔那摩监狱，结束“肆意侵犯人权的丑陋一页”，同时按照国际法赔偿遭受酷刑和任意拘押的人，并追究相关人员责任。

①美国《外交政策》网站（https://foreignpolicy.com），2021年7月15日。

②美国有线电视新闻网（https://edition.cnn.com），2021年11月26日。

③皮尤研究中心网站（https://www.pewresearch.org），2021年8月16日。

④美国有线电视新闻网（https://edition.cnn.com），2021年7月7日。

⑤YouGov舆观调查网报道，2021年8月16日。

⑥《芝加哥论坛报》网站（https://www.chicagotribune.com），2021年11月16日。

⑦美国有线电视新闻网（https://edition.cnn.com），2021年10月29日。

⑧2018年4月，美国政府开始实施强制移民儿童与父母骨肉分离的政策，将移民儿童和父母分开关押。此举严重违反儿童利益最大化原则，遭致国际社会强烈谴责。

⑨联合国网站（https://news.un.org），2021年12月3日。

(责编：于洋、崔越)