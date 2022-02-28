原标题：财知道 | SWIFT制裁等同“核武级”金融制裁？也未必！

新华社北京2月28日电（记者缪培源 许缘 邓仙来）美国白宫26日发表声明说，美国与欧盟委员会、德国、法国、英国、意大利、加拿大领导人决定将部分俄罗斯银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统之外，并对俄罗斯央行实施限制措施，以防其配置国际储备削弱制裁措施造成的影响。

一些国际观察人士惊呼上述举动为“核武级”金融制裁。那么，SWIFT究竟是个啥？这次制裁当真是“核武级”？

SWIFT创建于1973年，总部设在比利时首都布鲁塞尔，其主要业务是在全球银行系统之间传递结算信息。经过数十年发展，SWIFT系统以其便捷、安全、收费低等优势，受到众多银行青睐，逐步积累起大量银行用户，成为全球最重要的金融信息传输平台。

2019年，全球200多个国家和地区的上万家金融机构和企业用户使用SWIFT系统进行金融报文传送。2021年全年，SWIFT支付系统平均每天处理4200万条金融信息。

SWIFT制裁是指将某个国家、地区或金融机构排除出SWIFT系统，这将使受制裁对象难以通过SWIFT系统与其他金融机构进行收付款，影响之大可想而知。

这是2021年12月30日在德国法兰克福拍摄的欧元雕塑。新华社记者逯阳摄

SWIFT作为一家比利时实体，本来只是在商言商，赚取服务费，无奈扛不住欧盟和比利时的司法管辖和美国的长臂管辖。这使得SWIFT屡屡沦为美国等西方国家的制裁工具，多次受命切断或者恢复与特定国家金融机构之间的联系。这类案例在西方对伊朗、朝鲜等国制裁中并不鲜见。

譬如，2012年3月，SWIFT切断与受欧盟制裁的伊朗金融机构的联系。该组织时任CEO拉扎罗·坎波斯在声明中说，SWIFT采取的措施“受迫于欧盟决定”。

2017年3月，SWIFT在比利时政府要求下，将朝鲜三家银行剔除出SWIFT系统。没过多久，SWIFT又以“不符合运营标准”为由与剩余四家朝鲜银行断开连接。

这是2021年8月10日在美国华盛顿拍摄的国会大厦。新华社记者刘杰摄

谈到此次针对俄罗斯的SWIFT制裁，一位匿名美政府高级官员表示，相关制裁目标是10家俄最大的金融机构，其资产占俄银行业总资产的近80%。相关银行将无法通过SWIFT系统和境外银行进行交易，旨在给俄对外贸易、外国投资和汇款设置障碍。

值得一提的是，西方此次制裁并未全面封杀俄罗斯银行机构，而是出于自身利益考量，留有不少余地。美国务院能源安全高级顾问阿莫斯·霍克斯坦表示，美国制裁措施将不会针对俄石油和天然气产业，因为此举不但难以减少俄石油和天然气收入，反而会令美国及其盟友承担能源价格上涨的后果。

如果上述言论属实，那么对俄罗斯至关重要的能源出口不会受到制裁影响。所谓“核武级”金融制裁，恐有夸大之嫌。可见，SWIFT制裁的威力大小，跟西方拿捏力道有很大关系，西方是否愿意承受杀敌一千、自损八百的代价仍有待观察。全面封杀俄罗斯这样的资源大国，显然并不现实。

话虽如此，SWIFT制裁“大棒”毕竟握在美欧手中。既然惹不起，其他国家为何不绕开呢？

根源就在于，SWIFT系统依托美元、欧元在国际贸易中作为结算货币的主导地位，已经占据绝对优势的市场地位。德国斯塔蒂斯塔调查公司数据显示，去年12月，SWIFT系统欧元和美元使用所占比例超过七成。也就是说，你不用，你的生意伙伴在用，想要完全绕开如此强势的体系，谈何容易！

不能完全绕开，那就局部绕开。鉴于西方肆意操控，SWIFT的公信力受到质疑，国际上“去SWIFT化”的尝试从来没有停止过。

俄罗斯央行2014年开发了本土版金融信息传输系统SPFS。据统计，目前有23家外资银行与SPFS系统连接。截至2021年5月，20%的俄罗斯境内转账通过SPFS系统完成。鉴于目前部分俄罗斯银行被SWIFT剔除，今后或许有更多外资银行加入该支付系统。此外，伊朗也在积极推进“去SWIFT化”，开发了“伊朗版SWIFT系统”SEPAM。

澳大利亚经济学家郭生祥指出，近年来，类SWIFT系统不断推出，数字货币蓬勃发展，都对SWIFT构成竞争。如果SWIFT系统持续沦为西方制裁工具，其公信力将持续流失，加之新兴市场货币地位不断上升，SWIFT系统的影响力可能会逐步下降，长期看市场或将形成更加多元的全球金融通信服务格局。（编辑：傅云威、杜静、李洁、鲁豫）

(责编：于洋、崔越)