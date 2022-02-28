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第一届中日韩青年演讲比赛在线举行

2022年02月28日14:23 | 来源：人民网-国际频道
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中日韩合作秘书处26日在线举行第一届中日韩青年演讲比赛。中日韩合作秘书处供图

人民网首尔2月28日电 （记者马菲）中日韩合作秘书处26日在线举行第一届中日韩青年演讲比赛，比赛主题为“中日韩共同文化、价值观及挑战”。

本次演讲比赛是中日韩合作秘书处提升三国相互理解的新尝试，旨在通过鼓励中日韩青年学习对方语言，发挥东北亚共同文化的纽带作用，促进三国青年间的沟通和交流，共同传递三国间的正能量。

本次演讲比赛包括“单一外语专家”和“三语挑战者”两个类别。前者要求参赛者使用母语以外的另一种语言发表演讲，后者则要求参赛者同时使用三种语言。本次比赛收到100多名中日韩青年的参赛视频，分别有6位“单一外语专家”和“三语挑战者”入围决赛。

决赛入围者就三国美食、音乐、节日、祈福、奥运、人员交流、垃圾回收和环境保护等话题分享各自见解和倡议。秘书处官员、外语大学教授和媒体记者在内的9位评委共同评选出比赛获奖者。

比赛期间，秘书处“中日韩青年大使”项目代表也受邀介绍其团队合作成果，并就三国文化异同以及青年在促进三国合作中的作用等话题进行交流。

(责编：高歌、常红)

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