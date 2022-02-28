新华社乌克兰利沃夫2月27日电 现场直击：逃难长队、详细盘查和空袭警报——穿越波兰和乌克兰边境见闻

新华社记者任珂 陈文仙

“你们去乌克兰做什么？车上有武器吗？”27日上午，新华社记者驱车从波兰出境、进入乌克兰一侧的克拉科韦齐边检站后，遇到荷枪实弹的乌边防军战士。接受仔细盘查后，记者最终进入乌克兰。

首先映入眼帘的是两条长长的队伍：公路右侧，是一队提着行李、面露疲态的人群；公路左侧，是一眼望不到头的车队。由于出境人数暴增，他们只能等待边检站一批批放行。一名乌边防军女军官抱怨道，她三天只睡了几个小时。

边境上有好几家加油站，但大车使用的柴油没有了，汽油还有，每辆车只能加20升。加完油，记者朝乌克兰西部重镇利沃夫进发，一直朝东走70多公里就到。在这条双向两车道的公路上，对面车道堵满了等待离境的车辆，包括大巴车和私家小轿车。此前在波兰，一些刚入境的乌克兰人告诉记者，他们在车上足足等了两天两夜。

尽管等待的时间漫长，但20多公里的车队，几乎没有车辆因插队而占用对面车道。公路沿途，许多身穿反光马甲的志愿者在维持秩序，指挥车辆。每隔两三公里，就有志愿者摆摊，为人们提供免费的水和食物。

在通向利沃夫市中心的一条大道上，记者遭遇了严重堵车。在龟速向前挪动时，记者拿出手机拍照。这一幕被前方一名警察看了个正着，我们再次遭受详细盘查。

“把你们的手机和护照给我！”这名警察让我们把车开到路中间，原来前方是一个哨卡，摆着水泥路障和沙袋。警察仔细检查了我们的护照后说：“你们来乌克兰干什么？打开后备厢，我看看你们带没带武器。”

我们又解释了一遍，回到车里忐忑等待。过了一会儿，警察让我们当面把视频和照片删除并把垃圾箱清空后，放我们走了。

经过三道路障，我们总算到达利沃夫的酒店，这时距离早上从波兰边境出发已接近9个小时。

晚上7点半左右，酒店房间里的喇叭突然响起。我打开门一看，住客们纷纷出门，披上外套就从楼梯往下跑，窗外远处传来了警报声。

“是空袭警报吗？”“是的，赶紧到地下室去吧！”一名中年女子回答。我们也立即跟着人群往地下室跑去。地下室有卫生间，还有一些床位供老人或身体虚弱者休息。约200人集中在这里，他们看上去神情平静。

“你不担心吗？”我问坐我身旁的一名乌克兰籍的自由撰稿人。

“嗯，的确，2022年还会有空袭警报，的确很不正常。但这几天，我们习惯了。”他说。

半小时后，警报解除，人们回到各自房间，静待晚间宵禁开始。

(责编：于洋、崔越)