新华社匈牙利拜赖格舒拉尼2月27日电 现场直击：祈愿和平早日到来——乌克兰逃难者涌入匈牙利边境村庄

新华社记者陈浩

27日傍晚，天色渐暗，气温骤降，几个年轻女孩裹着毯子，坐在匈牙利东部边境村庄拜赖格舒拉尼临时救助站旁。消防员在旁边又搭起几个蓝色大帐篷，供人们临时歇脚。

拜赖格舒拉尼村距离匈牙利首都布达佩斯约300公里。自24日乌克兰局势升级以来，不断有逃难的人们通过这里进入匈牙利。

“我们对乌克兰发生的事情感到震惊，我们从未想过它会真的发生。”匈牙利慈善机构的志愿者菲雷迪·古斯塔夫说。

志愿者们在距离边境检查站不远处设立了临时救助站，为来自乌克兰的人们准备了热饮和食物，其中几位志愿者举着写有“免费交通”的牌子，可以送他们去下一个目的地。

菲雷迪说，大部分逃难到此的人是来自乌克兰西部外喀尔巴阡州的匈牙利族人，他们大多会说匈牙利语，因此无需提供翻译。

很多人被等候在临时救助站附近的亲戚或朋友接走，那些无依无靠的人则在志愿者的帮助下乘车前往拜赖格舒拉尼的文化中心，当地政府在那里成立了一个临时避难所。

天色更暗了。依然有很多人拖着大包小包从边检站那头走来，他们几乎没有人愿意接受媒体采访，也不愿说出自己的名字。

一名男子与妻儿一起越过边境。“我们这次过来大概花了10个小时，光在边检站就等了四五个小时。”男子说，他们接下来将前往罗马尼亚，投奔在那里的亲戚。

临时救助站旁，一位年轻母亲带着3个孩子不愿登上志愿者提供的车辆。她很担心还在乌克兰境内的丈夫会被征召入伍，想留在救助站继续等他。

在距离边检站约8公里的迈泽洛达尼村临时避难所，负责接送逃难者的司机洛约什告诉记者，自己3天前就开始将人们从边境接到村避难所。“如果需要，我家也可以收留他们。”洛约什说。

“接下来的几天里，我们预计来自乌克兰的人数还会增加，”拜赖格舒拉尼村村长赫尔卡·伊什特万担忧道，“据我所知现在还有数千辆汽车等待在边境的另一边，和平或许还很遥远。”

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