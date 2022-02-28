新华社北京2月28日电 综合新华社驻外记者报道：联合国安理会27日举行会议，表决通过了美国等提出的要求就乌克兰局势举行联大紧急特别会议的第2623号决议。欧盟官员27日说，已有30多万人从乌克兰进入欧盟国家。

——乌克兰总统泽连斯基的社交媒体官方账号28日凌晨发表声明称，泽连斯基与欧盟委员会主席冯德莱恩进行了通话，双方就增强乌克兰国防能力、宏观金融援助和乌克兰的欧盟成员国身份等问题进行了讨论。

——欧盟委员会负责内部事务的委员于尔娃·约翰松27日说，已有30多万人从乌克兰来到欧盟国家，预计未来会有更多人到来，欧盟需要做好应急计划。约翰松说，目前到欧盟国家的乌克兰人大多有3个月的免签居留权，并未申请难民身份。

——联合国安理会27日举行会议，表决通过了要求就乌克兰局势举行联大紧急特别会议的第2623号决议。这是安理会40年来通过的首个关于举行联大紧急特别会议的决议。这项决议的草案由美国和阿尔巴尼亚向安理会提交，要求联合国大会于28日召开“紧急特别会议”，讨论如何就乌克兰局势采取集体行动。

——爱尔兰外交部长科文尼27日说，爱尔兰将对所有俄罗斯飞机关闭领空。科文尼当天在社交媒体平台发文，呼吁欧盟其他成员国采取同样做法。据爱尔兰国家广播电视公司报道，关闭领空的决定将在知会有关方面后立即生效。

——俄罗斯外交部长拉夫罗夫27日应约同土耳其外交部长恰武什奥卢通电话，讨论乌克兰局势。俄外交部当天通过社交媒体发布消息说，拉夫罗夫在通话中向恰武什奥卢介绍了俄开展特别军事行动后乌克兰局势的发展，并阐述了俄方对与乌当局进行谈判的立场。拉夫罗夫表示，保障平民安全是俄军执行任务时的优先事项。

——俄罗斯国防部27日晚发布通报说，俄军事人员在执行特别军事行动的过程中出现伤亡，但伤亡人数远低于乌克兰民族主义分子，乌克兰武装部队也有伤亡。根据通报，俄乌双方均有人员被对方俘虏。通报未提及具体伤亡人数和被俘人数。

——俄罗斯中央银行网站27日发布公告说，俄央行从28日起恢复在俄国内贵金属市场购买黄金。黄金购买价格将每天根据伦敦金银市场协会早盘价格确定。

——乌克兰国防工业公司27日在社交媒体发布消息说，世界上唯一一架安-225运输机在基辅市附近的戈斯托梅利安东诺夫机场遭俄罗斯军队摧毁。这架飞机是世界上体型最大、起飞重量最大的飞机。修复这架运输机将耗资超过30亿美元，至少需要5年以上时间。该公司未说明这架飞机是如何被摧毁的。（参与记者：李东旭、黄河、耿鹏宇、王建刚、李骥志、邓耀敏、张琪）

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