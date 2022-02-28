人民网约翰内斯堡2月27日电 （记者王磊）当地时间2月25日，由南非独立考试委员会（IEB）组织、南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂（简称南非中国中心孔子课堂）参与承办的2022年南非国家高级证书考试，即南非高考汉语第二附加语考试会议在线举行。

中国驻南非大使馆官员、南非独立考试委员会评估专家、南非汉语高考命题者、考官、来自南非各地的汉语教师等参加了此次会议。

中国驻南非大使馆教育参赞李旭东代表中国驻南非大使馆对IEB学校2021年汉语考试的高通过率（均分88.36）表示了热烈祝贺，并希望有更多人为讲好中国故事贡献力量。

会议上南非独立考试委员会评估专家罗宾·莫瓦特以及各与会考官、评估专家分别对2021年南非国家高级证书考试的汉语第二附加语考试情况做分析总结。

来自全南非各地的汉语教师们热烈讨论，也提出了宝贵意见和建议，例如增加答题示例帮助学生理解答题思路，统一口语考试阅读文章等。此次会议的召开为改进汉语第二附加语考试、促进南非汉语教学事业更好发展发挥了积极作用。

南非国家高级证书考试汉语第二附加语考试笔试分为卷一和卷二两个部分，口试以考官审核测试的形式举行。2018年南非基础教育部首次将汉语纳入到了高考第二附加语考试，自2016年汉语被纳入南非国民教育体系以来，越来越多的南非各级学校师生、政府部门官员、社会人员开始学习汉语。

南非中国文化和国际教育交流中心孔子课堂中方院长戴文红受IEB委托负责此次会议的协调组织和线上主持工作。

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