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中国常驻联合国代表：联合国行动应有利于推动外交解决乌克兰危机

2022年02月28日08:36 | 来源：新华网
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　　新华社联合国2月27日电 联合国安理会27日举行会议，表决通过了美国等提出的要求就乌克兰局势举行紧急特别联大的第2623号决议。中国常驻联合国代表张军出席会议，在相关表决中投了弃权票，并就中方投票立场作解释性发言。

　　张军表示，当前，乌克兰局势急剧变化。当务之急是各方保持必要克制，避免乌克兰局势进一步恶化。中方支持和鼓励一切有利于和平解决乌克兰危机的外交努力，欢迎俄罗斯同乌克兰尽快举行直接对话谈判。同时，中方支持欧方与俄罗斯就欧洲安全问题进行平等对话，秉持安全不可分割理念，最终形成平衡、有效、可持续的欧洲安全机制。

　　张军强调，联合国安理会要以地区和平稳定为重，以各方普遍安全为重，为解决乌克兰问题发挥建设性作用。联合国采取的行动应当有助于紧张局势降温，有利于推动外交解决，避免激化矛盾。

　　乌克兰局势近期升温后，安理会多次举行紧急会议。在此次表决中，美国等11个国家投赞成票，俄罗斯投反对票，中国等3个国家投弃权票。根据联合国相关规定，安理会5个常任理事国俄罗斯、法国、英国、美国和中国无权在此类投票中行使否决权。

(责编：于洋、崔越)

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