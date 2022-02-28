本报记者 李志伟

“在我们的家园进行了900多次核试验，美国政府就是想要对我们进行种族清洗！”近日，美国印第安人肖肖尼部落活动家伊恩·扎巴特代表族人控诉，“美国政府把我们的家园变成核试验场”，同胞们的健康受到“毁灭性影响”。

肖肖尼部落拥有约10万平方公里土地，从内华达州南部一直延伸到爱达荷州的斯内克河，现在约有2.5万至3万名部落直系后裔。据扎巴特介绍，1863年美国政府与肖肖尼部落签署了《红宝石谷条约》，以20年内每年支付价值5000美元货物的条件，获得在部落地区运营铁路、开采矿物的权利。但是，从1951年开始，政府违反条约，在西肖肖尼部落的土地上建立内华达州试验场（现在的内华达州国家安全基地），进行核武器试验。“在未经我们同意，在我们不知情的情况下开始试验核武器，导致我的部落和所有家庭都成为受害者。”扎巴特说。

肖肖尼部落的土地被美国媒体称为“这个星球上被原子弹轰炸次数最多的地方”。根据2009年的一项研究，40多年时间里，美国政府在肖肖尼部落区域总计进行了928次核试验，其中约100次在大气层中，800多次在地下，产生了大约62万吨放射性沉降物，是1945年日本广岛原子弹爆炸后所产生放射性沉降物的近48倍。

“在我小时候，祖父经常对我说，骑马时别再扬起土了。现在我明白了，这是因为他担心放射性尘埃会损害我的健康。每个肖肖尼部落家庭都遭受核试验带来的严重影响。”扎巴特说，当地很多人都面临身体发育迟缓、白血病和各种癌症等疾病困扰，他有很多亲戚死于癌症。肖肖尼部落方面称，核试验项目已导致数千人死亡，放射性沉降物破坏了当地动植物，环境变得十分脆弱，但政府对此并不关心。“在肖肖尼人的家园进行核试验是种族灭绝行为，美国政府犯下了反人类罪。”

《科学美国人》杂志援引专家的话说，美国政府和私人公司无视并破坏条约，模糊了美国原住民主权的定义，在印第安人居住地进行核试验和处理核废料。一些公司利用原住民的极度贫困，以金钱为诱饵在当地存储核废料，这是一种“经济种族主义”。

华盛顿智库史汀生中心研究员莱西·希利刊文指出，印第安人在美国经济社会中本来就处于不利地位，现在还要遭受核辐射的危害。比如，由于铀矿石开采，从20世纪70年代到90年代，美国西南部纳瓦霍族的癌症发病率翻了一番。美国疾控中心2016年的报告称，纳瓦霍族新生婴儿的尿液中仍含有微量的铀。

舆论分析指出，美国印第安人的历史和现实遭遇揭开了美式人权的真实面目，即剥夺他人人权，满足自身利益。今日俄罗斯通讯社评论说，几十年来，无论以何种标准衡量，美国原住民一直遭受着各种难以想象的不公正对待，所有这一切都应该归咎于美国政府。

（本报华盛顿2月27日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月28日 15 版）

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