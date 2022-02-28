本报记者 沈小晓

近年来，中国各类题材影视作品在阿拉伯国家广受欢迎。影视交流合作逐渐成为促进中阿民心相通的重要桥梁纽带。

“加深了对中国的认识和理解”

“电影里讲的4个故事让我看到了这些年中国的发展变化，也感受到了中国民众的拼搏进取精神。”在阿联酋迪拜的一家电影院门口，当地小伙侯赛尼在观看完中国电影《我和我的父辈》后表示，希望今后能够看到更多反映现代生活的中国影片，了解更多中国普通民众的真实生活。

今年2月举办的2022年迪拜中国电影周一共放映了《我和我的父辈》《峰爆》等7部优秀影片。电影周主办方“拥抱中国”执行委员会主席马吉德表示，迪拜中国电影周有助于促进阿中影视合作和文化交流。“通过电影，阿联酋观众进一步加深了对中国的认识和理解。”

总部位于迪拜的中阿卫视近年来持续推出人文纪实节目，通过文化、工艺、民俗、美食等角度，向阿拉伯地区的近5亿观众展示中国风貌，讲述中国故事。此前播出的《福建时间》分为“人文影像季”“清新旅游季”“玩味美食季”3个主题，将福建各地的风土人情、文化魅力展现在阿拉伯观众面前。除了同步上传中阿卫视官网专区点播外，节目还在社交媒体平台上开辟播放专栏。

“希望有机会到中国各地旅游。”“我喜欢中国的传统服装、食物、艺术。”来自阿联酋、沙特、巴林、伊拉克、科威特、约旦等国的观众在社交媒体平台上与节目频频互动，并在留言区写下自己的感悟。自播出以来，节目播放、转发、点赞及评论数持续增长。

“夯实民意基础，促进民心相通”

近年来，一系列制作精良的中国影视作品走进阿拉伯国家，让更多当地观众有机会了解当代中国，备受当地民众喜爱，促进了中阿民心相通。

根据中国国际广播电台与埃及广电联盟之间的协议，埃及国家电视台开办固定栏目“中国剧场”。《父母爱情》《欢乐颂》等优秀影视剧作品登陆埃及电视荧幕，走进埃及民众的生活。在埃及国家电视台二套节目播出的阿语版电视剧《媳妇的美好时代》创下了3.2%的收视率。

埃及艾因夏姆斯大学学生伊斯梅尔特别喜欢《鸡毛飞上天》这部电视剧。“透过电视剧，我看到了中国民众艰苦奋斗的创业故事，感受到了那种历经坎坷却百折不挠的精神。电视剧里呈现的中国改革开放后发生的巨大变化，也深深地打动了我。”伊斯梅尔说。

2021年12月，第五届中国—阿拉伯国家广播电视合作论坛举行。论坛发布了北京市广播电视局在阿拉伯国家举办“2021—2022北京优秀影视剧中东展播季”、福建广播影视集团海峡电视台与埃及国家电视台合作拍摄《海丝双城记——从刺桐港到亚历山大港》、广州广播电视台与卡塔尔赖扬电视台合作拍摄4K纪录片《阳光之路》、陕西卫视与中阿卫视合作开播《视听中国·陕西时间》等4项合作成果，为中阿文化交流增添活力。

中国驻迪拜总领事李旭航表示，希望阿拉伯观众通过中国优秀影视剧这个窗口，看到一个更加开放的中国，一个期待与各方深化合作、互利共赢、共创繁荣美好未来的中国。

埃及最高媒体委员会副部长穆罕默德·阿姆里表示，阿中双方加强广播影视合作，能够“更好地夯实民意基础，促进民心相通”。

“打造中阿影视合作的新增长点”

随着5G、大数据、人工智能、虚拟现实、8K超高清等技术发展，互联网新媒体逐渐成为中阿影视合作的重要平台。

截至2021年3月下旬，由华策影视集团运营的海外社交媒体平台阿拉伯语频道订阅用户达50.7万。频道已上线40余部中国电视剧，总观看时长达5300万小时。“我们坚持以优质中国影视内容为本。频道上线的作品全部用在本地化、本土化的阿拉伯语翻译制作，努力适应阿拉伯语观众需求。”华策影视集团总裁赵依芳说。

中东广播中心国际商务合作部高级总监沙里夫·巴德蒂纳表示，加强与中国媒体平台的合作，助力打造阿中人民相互了解的重要窗口，将进一步深化阿中影视产业合作与文化交流。目前，中东广播中心已经与湖南广播电视台开展合作，在中东广播中心网络平台开设芒果TV专区，推动优秀中国影视剧和电视节目在阿拉伯地区播出。

为推动人工智能等先进技术在影视产业中的使用与发展，科大讯飞与中阿卫视合作建设“阿语影视译制人工智能科创中心”，推动中阿影视译制的技术研究与产品化工作。

对外经济贸易大学外语学院副教授黄慧表示，未来中阿双方可以进一步挖掘影视合作潜力，把握不同国家文化特性，在剧本创作、拍摄制作等方面作出努力，推出一批贴近阿拉伯观众生活和审美的影视作品。“双方还可以进一步加深在数字化领域的合作，探索共建影视产业园，打造中阿影视合作的新增长点。”

（本报开罗2月27日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月28日 15 版）

(责编：牛镛、杨光宇)