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“坚持走可持续发展之路的生动实践”

本报记者  陈尚文
2022年02月28日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　“得益于严密有效的疫情防控体系，中国如期举办北京冬奥会，展现了强大的组织能力。”韩国驻华大使馆公使衔参赞、驻华韩国文化院院长金辰坤在接受本报记者采访时表示，北京冬奥会的举办向世界释放出积极信息，传递团结理念。

　　金辰坤说，北京是拥有深厚文化传统的国际化城市，已成为世界上第一个既举办过夏季奥运会又举办过冬季奥运会的“双奥之城”。“中方的准备工作非常充分，场馆规划设计完善，设施人性化，特别是对生态环境的保护让人感动。”金辰坤表示，“北京冬奥会是中国坚持走可持续发展之路的生动实践，生态环保理念在冬奥设施建设中得到充分体现。”

　　首钢园工业遗存得到更新改造，滑雪大跳台落户园区；国家游泳中心“水立方”、五棵松体育中心、国家体育馆等2008年北京奥运会场馆等转换至“冬奥模式”沿用。金辰坤说：“对奥运遗存的可持续利用，是非常实用、经济与环保的做法。”

　　金辰坤了解到，目前中国有近2000座冰上和雪上场馆设施，参与冰雪运动人数已突破3亿。“这非常了不起！‘带动3亿人参与冰雪运动’的目标实现，与中国的快速发展和人民生活水平的提高密切相关。”他表示。

　　2018年，韩国成功举办平昌冬奥会。今年1月，“激情同相伴，一起向未来——中韩冬奥图片交流展”在北京和首尔同步举办。金辰坤说，今年是韩中两国建交30周年，希望双方进一步密切文化交流，增进相互了解，让两国人民的生活更加丰富多彩。


　　《 人民日报 》（ 2022年02月28日 03 版）
(责编：牛镛、杨光宇)

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