重温“上海公报”精神，就要在历史大势中把握中美关系发展方向，就要秉持求同存异精神处理好两国差异分歧，就要坚持以一个中国原则处理台湾问题

今年2月28日是中美“上海公报”发表50周年纪念日。50年前，美国总统尼克松访华、中美发表“上海公报”，打破了两国之间的长期对立和隔绝，开启了中美关系正常化的进程。今天，重温“上海公报”精神，牢记这一历史性文件所体现的中美双方愿意秉持相互尊重、平等相待、求同存异原则处理两国关系的重要共识，对于推动美国各界正确看待中美关系、让中美关系回归务实理性的发展轨道，具有重要的现实意义。

作为中美之间的第一个联合公报，“上海公报”确认了一个中国原则。此后，中美两国分别于1978年和1982年签订“中美建交公报”和“八一七公报”。一个中国原则和中美三个联合公报成为中美关系的政治基础。50年来，中美关系历经风雨不断发展，两国都从彼此合作中获得了巨大收益。近年来，美国一些人出于打压遏制中国的目的，企图重构历史叙事，炒作所谓“对华接触失败论”。这种论调充斥冷战思维，是对中美关系历史的否定，是对过去50年中美交往成就的否定，是对两国各界人士为推动中美关系发展付出的努力和心血的否定。

端起历史的望远镜，才能看清中美关系的发展脉络和前行方向。过去50年，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展，造福了两国和世界。未来50年，国际关系中最重要的事情是中美必须找到正确的相处之道。今天，人们纪念“上海公报”发表50周年，是为了从历史中汲取经验和智慧，推动中美关系尽快走出困境、重回正轨。正如美国外交学会会长理查德·哈斯所指出的，对50年前美中重新打开交往大门这一重大事件的最好纪念方式，是“用同样富有想象力的方式重振两国关系”。

重温“上海公报”精神，就要在历史大势中把握中美关系发展方向。50年前，中美“跨越太平洋的握手”震惊世界。“如果尼克松先生透露他要去月球，也许不会在公众中引起这样大的反响。”美国媒体当年如是点评尼克松总统的访华之行，从一个侧面反映出中美重新打开交往大门所需要的巨大政治智慧和勇气。今天，中美关系遭遇困境，根本原因在于美方一些人不适应中国快速发展的现实，对华认知出现严重偏差，将中国作为主要战略竞争对手甚至假想敌。这种看法既是对中国发展逻辑的误判，也是对历史大势的无知和漠视。中美关系重回正轨，需要美方拿出政治智慧和勇气，正确看待中国和中国发展，摆脱打压遏制中国的冷战零和思维。

重温“上海公报”精神，就要秉持求同存异精神处理好两国差异分歧。中美双方在“上海公报”中明确承认彼此社会制度有着本质的区别，但这并没有影响中美发展两国关系。美国前国务卿基辛格评价：“这个公报是我所知道的外交文件中的首创，它保留了双方所持不同意见的内容，也正因如此，使得协议一致的内容更具有意义。”“上海公报”体现的求同存异精神，在当前形势下更具现实意义。一段时间以来，美国一些人刻意突出中美意识形态差异，意图挑起对抗。这种做法无视中美两国共同利益远大于分歧这一基本现实，与两国人民的愿望背道而驰，也不符合全球共同利益。中美之间存在差异和分歧并不可怕，关键是要通过坦诚沟通加以有效管控，防止战略误判，避免冲突对抗。

重温“上海公报”精神，就要坚持以一个中国原则处理台湾问题。台湾问题始终是中美关系中最重要、最敏感的问题。“上海公报”率先确认的一个中国原则，在“中美建交公报”和“八一七公报”中得到进一步确认和发展。当前，美方出于“以台制华”目的，试图歪曲和掏空一个中国原则。这种做法给台海稳定和中美关系都制造了严重风险。中国实现完全统一是不可阻挡的历史潮流，不会因任何人、任何势力、任何国家而改变。美方应充分认识台湾问题的高度敏感性，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止一切挑战一个中国原则、破坏台海和平稳定的举动，明确、坚定地反对任何“台独”行径，不再向“台独”势力发出错误信号。

尼克松总统访华期间，周恩来总理指出：“时代在前进，世界在变化。我们深信，人民的力量是强大的，不管历史的发展会有什么曲折反复，世界的总的趋势肯定是走向光明，而不是走向黑暗。”今天，中美关系的全球影响力较50年前进一步上升，国际社会普遍希望中美双方加强沟通合作，共同推进人类和平与发展的崇高事业。美方应着眼两国人民的共同福祉和全球共同利益，从过去50年的历史中汲取经验和智慧，传承发扬“上海公报”精神，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢的中美相处三原则，同中方相向而行，共同推动中美关系重回健康稳定发展的轨道。

《 人民日报 》（ 2022年02月28日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)