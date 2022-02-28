新华社北京2月27日电 2月26日，国务委员兼外交部长王毅应约同德国外长贝尔伯克通电话。

双方重点就当前乌克兰局势交换意见。

王毅表示，中方高度关注乌克兰局势变化，支持一切有助于缓和局势和政治解决的努力。围绕欧洲安全问题，各国的合理关切都应得到重视。在北约连续五轮东扩情况下，俄罗斯的正当安全诉求理应得到妥善解决。

王毅说，冷战早已结束，北约有必要重新考虑自身的定位和承担的责任。中方认为，基于集团对抗的冷战思维应当彻底摒弃。中方支持北约、欧盟与俄罗斯重启对话，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，实现欧洲大陆的长治久安。

王毅表示，中方不赞成用制裁手段解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。实践早已证明，制裁非但解决不了问题，还会制造出新的问题，不仅造成经济上“双输”或“多输”局面，还会干扰影响政治解决的进程。

王毅表示，中国作为联合国安理会常任理事国，始终履行维护国际和平与安全的责任。我们认为，安理会如果采取行动，应当有助于当前危机的政治解决，而不是鼓动新的对立对抗。鉴此，中方在安理会讨论有关乌克兰问题的决议案时，阻止了引用含有授权动武和制裁的表述。中方将继续为寻求和平、实现和平发挥建设性作用。

《 人民日报 》（ 2022年02月28日 03 版）

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