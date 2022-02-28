本报记者 白紫微 时元皓

南部非洲六姊妹党联合建设的尼雷尔领导力学院竣工启用仪式日前以线上线下相结合的方式举行。中共中央对外联络部负责人作为中国共产党代表出席仪式并宣读习近平总书记贺信。仪式现场气氛热烈，六姊妹党领导人及坦桑尼亚各界代表2000余人参加仪式，当地民众用欢快的歌声庆祝这一重要时刻。

六姊妹党领导人衷心感谢中国共产党为学院落成给予的宝贵支持，希望以尼雷尔领导力学院竣工启用为契机，更好借鉴中国共产党的成功经验，不断探索非洲发展振兴之路，同中方加强在脱贫、抗疫以及共建“一带一路”等领域合作，携手构建更加紧密的非中命运共同体。

作为中非治国理政交流的重要成果，尼雷尔领导力学院由坦桑尼亚革命党、南非非洲人国民大会、莫桑比克解放阵线党、安哥拉人民解放运动、纳米比亚人组党、津巴布韦非洲民族联盟—爱国阵线等南部非洲六姊妹党联合建设，致力于通过交流互鉴加强政党的自身建设、提高执政能力。

长期以来，南部非洲六姊妹党在团结带领本国人民争取独立、推动国家建设和发展事业中，同中国共产党同心同向、并肩奋斗，结下了牢不可破的深厚友谊。尼雷尔领导力学院建成，是中非相互坚定支持的又一例证，为新时期中非加强各领域合作树立新典范、注入新动力。

据中方此次参会代表介绍，中国共产党愿同六姊妹党共同落实好习近平总书记和各党最高领导人达成的重要共识，围绕党建、减贫等共同关心的问题，持续深化治国理政经验交流，共同维护发展中国家的利益。

六姊妹党领导人认为，执政党在推动本国经济社会发展、应对各种困难考验中肩负着重要领导责任。未来这一学院必将对非洲政党建设发挥十分重要的作用，有助于南部非洲各国形成政治共识，也将为非中政党交流合作提供新平台。

“尼雷尔领导力学院是连接六姊妹党和中国共产党的桥梁。”坦桑尼亚革命党主席、总统哈桑表示，六姊妹党和中国共产党历来保持长期合作，中方为尼雷尔领导力学院的建设提供了支持。相信学院投入使用后，双方之间的合作将不断加深，坦桑尼亚也将继续从中受益。

“中国共产党的实践表明，通过集中力量培养干部，贫困问题等挑战是可以战胜的。”南非非国大主席、总统拉马福萨认为，尼雷尔领导力学院的竣工启用恰逢其时，必将帮助非洲地区培养有用人才，为非洲走向更美好未来作出重要贡献。

莫桑比克解阵党主席、总统纽西表示，学院的竣工启用将成为六姊妹党深化友谊、加强团结的新的里程碑。“我们愿与中国共产党进一步加强各领域友好合作。”

安哥拉人运主席、总统洛伦索认为，几年前，六姊妹党领导人提出构想，以求为各党培养优秀青年人才，这一主张得到了中国共产党的宝贵支持。经过多年努力，学院终于落成，“我们愿继续积极参与学院建设，推动学院全面投入运行”。

“我衷心感谢中国共产党在学院建设中给予支持。”纳米比亚人组党主席、总统根哥布希望学院进一步推动六姊妹党与中国共产党的合作，共同应对各种挑战，实现经济发展和公平正义。

津巴布韦民盟主席、总统姆南加古瓦表示，尼雷尔领导力学院将发挥关键作用，汇集智力资源，促进本地区和其他地区的思想交流，并帮助协调各国领导力和思想政治学院的工作。

《 人民日报 》（ 2022年02月28日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)