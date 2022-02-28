本报记者 彭 敏 赵益普 杨 晔 俞懿春

图为柬埔寨达岱水电站库区。

中国重机供图

截至2021年底，中国可再生能源发电装机达到10.63亿千瓦，占总发电装机容量的44.8%，水电、风电、光伏、在建核电装机规模等多项指标保持世界领先。中国清洁低碳化进程不断加快，同时通过技术支持、能力建设、咨询服务等方式，助力共建“一带一路”国家和地区发展清洁能源产业，为当地发展持续注入绿色动力。

古巴——

“有了稳定的太阳能发电，生意也好了”

在古巴西部比那尔德里奥省一处村庄的空地上，蓝色的光伏板整齐排开，将太阳的光能转化成源源不断的清洁电能。

2018年4月，中国政府援古巴太阳能电站经过一年多建设和试运行，正式移交古巴政府。项目包括比那尔德里奥4兆瓦和西恩富戈斯5兆瓦两个发电场，可满足2万名居民生活用电，其中西恩富戈斯发电场为古巴最大光伏电站。

目前，两个发电场为当地创造百余个就业岗位。赫斯是发电场的一名电气工程师，参与了太阳能电站项目建设全过程，特别是从中国师傅那里学习到光伏电站主要设备的操作和维修方法。“通过在这里工作，我积累了技术经验，现在负责每周的现场设备检查。”

附近居民是太阳能电站项目的直接受益者，在距离比那尔德里奥发电场不远处，居住着冈萨雷斯一家。他们经营着一家小餐馆，发电场职工是这里的常客。“古巴以往的电力供应主要依靠燃油，因为原料短缺，这里经常停电，生意不好做。现在有了稳定的太阳能发电，生意也好了。”冈萨雷斯高兴地说。

古巴能矿部副部长鲁本·卡博内尔表示，中国有力推动古巴实现可再生能源发展计划，一系列项目不仅帮助古巴人民改善了生活条件，也为古巴的现代化建设贡献了力量。“古中两国在绿色能源合作领域潜力巨大。”卡博内尔说。

柬埔寨——

“将绿色能源送到千家万户”

在柬埔寨西部豆蔻山脉西南侧的戈公省境内，水流湍急的达岱河九曲十八弯。中国重型机械有限公司（以下简称“中国重机”）投建的达岱水电站坐落于这条河流之上。水电站筑坝拦水，形成的人工湖一碧万顷。

达岱水电站于2014年正式并网发电。截至2021年10月底，水电站累计完成发电近70亿千瓦时。“达岱水电站确保用电安全并平抑了电价，对当地经济社会全面发展，特别是消除贫困有举足轻重的作用。”柬埔寨首相洪森说。

截至2020年年底，中资企业在柬建成投产10座水电站，装机总量占柬全国装机总量的近45%。达岱水电有限公司副总经理赵文胜表示，中资水电站为柬埔寨提供绿色电力能源，不仅缓解了柬能源短缺问题，也为当地节能减排作出了贡献。中国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞邬国权表示：“中资企业将绿色能源送到千家万户，为中柬合作增添动力。”

此前，柬埔寨电力系统的一个薄弱之处是电能外送效率低。针对这个问题，中企作了有针对性的解决方案。例如，中国重机已承建柬13个输变电项目及34个变电站，相关线路占柬国家电网总长度的一半以上。其中，柬埔寨上丁变电站至老挝边境的500千伏输变电线路是柬规划建设的第一条500千伏输变电线路，为柬埔寨与老挝、泰国、越南等国实现电力互通打下了基础。

此外，得益于农村电网改扩建项目，柬埔寨上丁省山姆昂村和恩龙奇雷村于2016年实现了全村通电。山姆昂村村长隆蓬说，中国企业来村里帮忙改造扩建之后，即使碰上大风大雨，电线也不会出问题，“用电稳定了，村民的生活更方便了”。

越南——

“将对促进资源循环利用发挥重要作用”

朔山县南山社靠近越南首都河内市最北部，这里地处浅山丘陵区，稻田错落。一座占地面积超过17万平方米的现代化垃圾焚烧发电厂，正在这里拔地而起。

2019年8月，由中国一冶承建的河内市垃圾焚烧发电项目正式开工建设。目前，项目已连续实现1号汽轮机扣缸成功、3号锅炉机组烘炉点火成功两大重要节点，设备安装工作进入收官阶段。

项目部负责人胡昌兵介绍，该项目发电功率90兆瓦，建成后将成为越南最大的垃圾焚烧发电厂。“项目日处理城市生活垃圾能力达4000吨，占河内市生活垃圾日产量的60%左右。”如果按每户日用电量6千瓦时计算，项目日发电量可满足24万户居民一天的使用量，为当地带来良好的经济社会效益。

毕业于中国云南师范大学的越南籍员工丁氏秋荷加入项目部已近3年，目前担任办公室主任。“参与家乡的绿色发展一直是我的心愿。”丁氏秋荷说，以前河内对生活垃圾的主要处理方式是填埋，导致填埋场周边居民生活环境和农田面临污染和卫生隐患，土地等资源也被浪费。“先进的垃圾处理技术将显著改善河内和周边地区环境。”丁氏秋荷感觉自己的工作很有意义。

越南自然资源与环境部环境总局副总局长黄文识表示，越南鼓励生活垃圾产量大的城市，率先采用焚烧发电或废弃物能源转换等先进技术解决方案。“河内市垃圾焚烧发电项目规模大，工艺先进，能明显减少环境污染，并将对促进资源循环利用发挥重要作用。”

（本报墨西哥城、曼谷、河内、北京2月27日电）

《 人民日报 》（ 2022年02月28日 03 版）

(责编：牛镛、杨光宇)