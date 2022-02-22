在命运与共的大船上，各国只有一起划桨而非相互掣肘，彼此鼓劲而不是相互攻击，才能战胜挑战，迈向光明未来

2月18日至20日，第五十八届慕尼黑安全会议举行。会议焦点为“摆脱无助感”，反映出在新冠肺炎疫情起伏、气候变化挑战和地缘政治紧张等多重危机之下西方国家的焦虑心态。如何战胜全球性挑战、找到真正的和平发展之路，不让“集体无助感”成为一种自我实现的预言，也是考验各方智慧的重要课题。

慕尼黑安全会议的关注重点，很大程度上反映了西方国家真实的社会心态。从两年前将“西方缺失”设为主题，到今年聚焦“无助感”，会议延续对不确定性的关注。正如《2022年慕尼黑安全报告》所指出的，西方国家很多人感到失去了对全球事务的掌控，认为已无可能应对人类最大挑战。应该说，这种“无助感”有着不容忽视的“西方根源”。它是西方国家没有及时因应世界百年未有之大变局进行自我调整、因而缺少应对全球性挑战之策的体现。慕尼黑安全会议主席沃尔夫冈·伊申格尔认为，如果浪费联合国安理会、世界贸易组织、世界卫生组织等“最强大的工具”，“我们的无助感就纯粹是自己造成的”。

摆脱无助感，当务之急是树立正确的安全观。各国联系日益紧密，安全问题的联动性、跨国性、多样性更加突出。“吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子”，这是时代现实。新冠肺炎疫情仍在肆虐，全球累计确诊病例超过4亿例，死亡病例接近600万例。彻底摆脱疫情，必须坚持团结合作的大方向。与此同时，地缘政治紧张进一步增加了对话协商、共护和平安宁的紧迫性。各国必须树立共同、综合、合作、可持续的新安全观，摒弃独享安全、绝对安全的错误想法。正如世界卫生组织所呼吁的，面对疫情造成的共同威胁，“我们需要合作”。联合国秘书长古特雷斯在会议期间也指出，“公开言论应旨在缓和、而非加剧紧张局势”。

摆脱无助感，长远之计是维护多边主义和国际秩序。一段时间以来，个别大国重拾冷战思维，制造阵营对立；大搞单边制裁，破坏国际法制；编织各种圈子，挑动对立对抗；热衷脱钩筑墙，逆全球化而动；鼓吹实力地位，崇尚霸权霸凌。这些做法与世界多极化、国际关系民主化大势背道而驰。国与国的交往不能简单地以竞争定义，更不能开历史的倒车，重蹈结盟对抗的覆辙。各国必须作出正确抉择，共同构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。各国必须致力团结合作，共同倡导和践行真正的多边主义。联合国的权威必须维护，《联合国宪章》的宗旨和原则必须坚守。任何国家都不能以本国意志取代国际规则，更不能凌驾于国际规则之上。

今年，慕尼黑安全会议再次举办“中国专场”活动，聚焦如何看待中国和中国发展。面对延宕反复的全球疫情，中国坚持新冠疫苗的公共产品属性，已向120多个国家和国际组织提供超过21亿剂疫苗；面对复苏乏力的世界经济，中国践行共同发展理念，推进高质量共建“一带一路”；面对疫情冲击联合国2030年可持续发展议程，中国提出全球发展倡议，呼吁各国共同为实现可持续发展目标注入新的动力；面对错综复杂的治理困境，中国积极参与全球气候、环境、卫生、数字治理体系建设，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序；面对动荡不靖的国际局势，中国秉持新安全观，坚持政治解决各种地区热点问题，为维护国际和平安全发挥建设性作用。事实证明，一个发展质量更优、行动能力更强的中国，必将为世界疫后复苏提供更多动能，为国际和平稳定做出更大贡献。

百年变局和世纪疫情交织，在命运与共的大船上，各国只有一起划桨而非相互掣肘，彼此鼓劲而不是相互攻击，才能战胜当前挑战，迈向光明未来。作为联合国安理会常任理事国和世界第二大经济体，中国将发挥负责任大国的角色和作用，坚定维护并践行真正的多边主义，一如既往做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，携手各方共创后疫情时代美好世界。

《 人民日报 》（ 2022年02月22日 17 版）

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