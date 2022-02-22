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马里通过新《过渡宪章》 决定延长政治过渡期

2022年02月22日20:26 | 来源：新华网
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　　新华社达喀尔2月22日电（记者王子正）巴马科消息：马里全国过渡委员会21日通过新《过渡宪章》，决定延长该国政治过渡期。

　　根据新《过渡宪章》，政治过渡期延长期限为6个月至5年。宪章还禁止过渡总统参加下届总统选举，并取消副总统一职。

　　西非国家经济共同体（西共体）委员会当天发表公告，表示将于24日派遣尼日利亚前总统乔纳森率领的代表团前往马里，就该国下一步政治进程进行商讨。

　　去年12月底，马里召开全国重建大会讨论政治过渡时间表。根据马里提交给西共体的时间表草案，该国将于2023年开始修改宪法并于2026年举行总统选举。西共体则要求马里在今年2月举行总统选举。

　　今年1月9日，西共体成员国领导人在加纳首都阿克拉举行特别峰会后发布公报说，鉴于马里过渡政府缺乏在今年2月前完成政治过渡的意愿，西共体决定维持此前对马里过渡政府的制裁，同时实施新的制裁。

　　2020年8月，马里发生军人哗变，由哗变军人成立的全国人民救赎委员会随后宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。去年5月，恩多辞职，此后马里宪法法院宣布，戈伊塔接任过渡总统一职，任期至马里政治过渡期结束。

(责编：崔越、杨牧)

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