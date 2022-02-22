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中国新任驻印尼大使陆慷抵印尼履新

2022年02月22日20:14 | 来源：人民网-国际频道
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2月22日下午，中华人民共和国新任驻印度尼西亚共和国特命全权大使陆慷（右三）抵达印尼履新。中国驻印尼大使馆供图
2月22日下午，中华人民共和国新任驻印度尼西亚共和国特命全权大使陆慷（右三）抵达印尼履新。中国驻印尼大使馆供图

人民网雅加达2月22日电 （记者徐伟）2月22日下午，中华人民共和国新任驻印度尼西亚共和国特命全权大使陆慷抵达印尼履新，并在机场发表书面讲话。

陆慷表示，很高兴来到美丽的“千岛之国”印度尼西亚，出任第十三任中国驻印尼大使，谨向长期以来关心和支持中印尼关系发展的各界朋友表示衷心感谢和崇高敬意！

陆慷说，印尼是重要的东盟国家和发展中大国，在国际和地区事务中影响力日益提升。在习近平主席同佐科总统战略引领下，中印尼全面战略伙伴关系快速稳健发展。双方积极开展抗疫合作，深入对接发展战略，双边贸易、投资合作成果丰硕，在多边事务中密切沟通协调，共同打造紧密的命运共同体，成为国际关系中平等互利、合作共赢的典范。印尼将主办二十国集团领导人会议。中国将同印尼方密切合作，推动会议取得圆满成功。中国已开启全面建设社会主义现代化国家的新征程，印尼也正在为实现“2045愿景”努力奋斗。我愿同印尼社会各界加强接触，赓续友谊，促进合作，携手推进中印尼全方位友好关系发展，造福两国和两国人民。

陆慷是第十三任中国驻印尼大使。陆慷大使及夫人抵达印尼首都雅加达苏加诺—哈达机场时受到印尼外交部代表马拉多纳参赞、使馆公使陈昀和中国驻东盟使团公使蒋勤等热情迎接。

(责编：崔越、刘慧)

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