新华社昆明2月22日电（记者王研）记者从云南省公安厅新闻办获悉，22日，第114次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动正式启动。上午9时，参与行动的3艘中方执法艇从云南省西双版纳傣族自治州景哈码头鸣笛启航。

行动前，中老缅泰四国执法部门以视频形式召开湄公河流域治安形势分析会、指挥官联席会，并举行中老缅泰联合打击跨境犯罪行动视频启动仪式，共同分析流域治安形势，磋商联合行动方案，并达成一致共识。四方一致同意，以第114次中老缅泰湄公河联合巡逻执法行动为起点，正式启动2022年中老缅泰联合打击湄公河跨境犯罪行动。在具体行动中，四方将进一步完善协作机制，务实开展联合行动，全力挤压流域偷渡、毒品和电信网络诈骗等跨境犯罪生存空间，持续遏制跨境犯罪高发态势。

此次行动，中老缅泰将派出执法船艇5艘，开展全线和重点水域联合巡逻执法，预计用时4天3夜，总航程600余公里。参与行动的执法艇和执法队员将严格落实各项疫情防控措施，采取“非接触”方式开展联合巡逻执法行动。四方执法部门将针对近期澜沧江—湄公河流域治安形势，采取针对性措施加强各类跨境犯罪打击力度，全力维护流域安全稳定。

据了解， 2021年，中老缅泰四国执法部门以联合“扫毒”百日攻坚行动和联合打击湄公河流域跨境犯罪专项行动为牵引，在湄公河流域边境地区破获各类案件8325起，抓获各类犯罪嫌疑人8043人，缴获毒品34.43吨，枪支11支，行动成效显著，治安状况得到有效改善，震慑和遏制了流域内各类违法犯罪活动。

(责编：崔越、杨牧)