人民网罗马2月22日电 （记者谢亚宏）近日，随着最后一趟动态检测列车返回塞尔维亚贝尔格莱德中心站，标志着匈塞铁路贝旧段正线动态检测工作全部完成，开通运营已进入倒计时。

动态检测是开通运营前的重要环节，须对列车运行状态下的工程质量进行检查和确认，并通过列车运行试验对各系统进行综合测试。

据现场负责人介绍，本次动态检测历经30天，最高检测时速达到200公里，为塞尔维亚历史上最高时速铁路运行。中国铁路建设团队经受住了塞尔维亚新冠疫情和严寒气候影响，加强动态检测的组织实施和安全保障工作，确保了动态检测工作的圆满完成。

匈塞铁路由中国铁路国际有限公司和中国交通建设股份有限公司联营体联合承建，为双线电气化客货共线快速铁路，设计最高时速200公里，信号系统为ETCS-2级列控系统，设施设备均满足欧盟铁路互联互通技术规范TSI要求。贝旧段是首个开工区段，于2018年6月开始建设，线路全长34.5公里，设有车站6座，停靠点3座。

据悉，匈塞铁路贝旧段将进入试运行阶段，开通运营前还需通过安全评估。贝旧段通车后，将进一步促进中国铁路和欧盟铁路互联互通，推动塞尔维亚区域交通和物流枢纽发展。

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