人民网彼得罗波利斯市2月21日电 （记者毕梦瀛）近日，巴西里约热内卢州历史名城彼得罗波利斯市遭遇暴雨灾害。据巴西里约热内卢州民防部门20日晚通报，截至当日，该州山区城市彼得罗波利斯暴雨引发的灾害已造成至少171人死亡。

巴西中国浙江商会第一时间号召华侨华人捐款，并立即为灾民购买了包括食品、清洁用品、卫生用品等在内的应急生活物资。21日，浙江商会代表一行人来到彼得罗波利斯市，现场为灾区居民分发捐赠物资。巴西PH运输公司为本次捐助活动给予大力支持，提供免费运输服务，使物资能顺利发放到有需要的居民手中。

2月21日，浙江商会向灾区捐赠物资，与当地居民合影。人民网记者 毕梦瀛摄

州政府议员塞尔吉奥· 费尔南德斯表示，“在我们城市的痛苦和悲伤时刻，得到中国朋友的支持和厚爱，为我们的人民提供了重要的捐助，我们永远感恩。 巴中人民间这种真切的友谊赋予我们前进和重建城市的力量。”

2月21日，浙江商会向灾区捐赠物资，与当地居民合影。人民网记者 毕梦瀛摄

商会代表们表示，当地受灾景象令人痛心，希望通过捐赠物资给灾民们重创的心以慰藉，为他们的困境带来一些帮助。愿他们早日在阴影中走出来，恢复正常生活。

浙江商会会长郑侠茂表示：“里约是我们长期生活的地方，是我们的第二故乡，人民好客热情。现在这里朋友受灾，我们华侨华人必当伸出援手和奉献爱心，回馈社会是我们华侨华人的责任，愿中巴友谊长存。”

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