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伊朗称维也纳伊核谈判取得显著进展

2022年02月22日14:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 伊朗政府21日指出，在维也纳关于伊核问题的谈判取得了显著进展；美国要求与伊朗进行直接谈判并不真诚，是在表演。

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗外交部发言人扎德21日在记者会上说，在维也纳关于伊核问题的谈判最近取得了显著进展。扎德表示，谈判涉及的范围以及问题的数量在减少，剩余的问题也非常关键，尽管一些问题很复杂，但谈判正在向前推进。伊朗等待欧洲和美国方面做出最后决定。

扎德指出，谈判开始，伊朗就提出了取消对伊朗制裁的问题，这关系到伊朗的核心利益，是不能让步的。他说：“不要在我们的红线和权利上讨价还价，对方很清楚。”

扎德还表示，美国人一再要求与我们进行直接谈判，特朗普时期也曾提出过，伊朗认为，这是美国政府为实现其政治目的搞的戏剧性表演，并不真诚。

伊朗《和解报》报道称，伊朗总统莱希21日指出，现在是美国表明其完全解除对伊朗制裁的意愿的时候了，与西方达成协议必须保障伊朗人民的根本利益，解除对伊朗的制裁。伊朗外长阿卜杜拉希扬也指出，伊核谈判到了西方做出政治决定的阶段，参加谈判的法国、英国和德国应该积极努力，保障伊朗的合法权益。（安国章）

(责编：崔译戈、常红)

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