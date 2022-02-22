新华社北京2月22日电 2月22日，国务委员兼外长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。

布林肯首先祝贺北京冬奥会取得成功，中国运动员获得佳绩。王毅祝贺美国运动员在北京冬奥会取得好成绩，表示中美运动员友好互动，相互激励，共同提高，充分体现了奥林匹克精神。

王毅说，当前把握和推进中美关系最重要的就是落实好两国元首达成的共识。中方愿本着习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢三原则有效管控分歧，稳定中美关系。近期美方推出所谓新版“印太战略”，公开把中国列为地区首要挑战，还试图把“以台制华”纳入美地区战略，这明显是在发出对华围堵遏制的错误信号。中美有竞争也有合作，不能简单用竞争定义双边关系。美方一些官员鼓吹对华进行长期激烈竞争，很可能演变成中美全面对抗。中方再次敦促美方以实际行动体现拜登总统作出的一系列承诺，不能说一套做一套，言而无信，不知其可。

王毅表示，再过几天，就是中美“上海公报”发表50周年。“上海公报”精神对今天的中美关系仍有很强的现实意义。希望美方重温中美破冰初心，回归理性务实的对华认知，共同推动中美关系回到健康稳定发展的正确轨道。

布林肯表示，正如拜登总统多次表示，美方不寻求搞新冷战、不寻求改变中国体制、反对“台独”、无意同中方冲突对抗。

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