人民网伦敦2月21日电 （武一丹、王照）英国首相鲍里斯·约翰逊宣布，将于2月24日终止所有针对新冠疫情的限制，包括对感染者不再进行隔离以及结束免费核酸检测。

根据此次公布的“与新冠病毒共存”计划，2月24日起，英国不再要求新冠病毒检测呈阳性的人进行自我隔离，密切接触者追踪也将结束。4月1日起，包括有症状者在内的公众免费核酸检测将结束，政府将仅为年长者和易感人群保留免费检测。

约翰逊在发布会上说：“是时候停止为新冠付出更多代价了。”他表示，新冠疫情的限制对经济、社会和人民的心理健康造成了沉重打击。他认为，现在是每个人“恢复信心的时候”了，人们需开始学习“与新冠病毒共存”。

工党领袖基尔·斯塔默爵士对此表示反对，他认为约翰逊的政策是“半生不熟的 ”，公众会做正确的事，但取消免费测试是“疯狂之举”，意味着政府正在拿走“人们的工具”。 英国医学协会（BMA）理事长查安德·纳格保罗表示取消所有限制措施会影响数百万人的健康，包括那些长期后遗症受害者。南安普顿大学迈克尔·海德博士表示约翰逊的计划是“一系列鲁莽政策中的又一新例”，应该保持戴口罩和自我隔离。

同时，卫生大臣萨义德·贾维德宣布，春天开始对75岁以上人群和免疫力受抑人群接种第二剂加强剂即第四剂疫苗，涉及750万人。政府未来疫苗接种或将与每年流感疫苗接种方式相类似，主要针对年长者和易感人群，只有出现危险变种时才会加大接种力度。

英国卫生安全局（UKHSA）昨天宣布，英国单日新增25696例新冠感染病例，显示比一周前下降25.5%，为自去年11月底以来最低。病亡人数为74人，比7天前的52人稍微有所增加。

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